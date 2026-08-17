  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Ta kraška vas velja za eno najlepših v Sloveniji, zdaj ima še novo znamenitost

    Štanjel očara s kamnitimi ulicami, Ferrarijevim vrtom in razgledi na Kras. Letos je dobil še novo znamenitost.
    Štanjel, Kras Foto: Shutterstock
    Galerija
    Štanjel, Kras Foto: Shutterstock
    U. O.
    17. 8. 2026 | 10:00
    6:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Srednjeveški Štanjel s kamnitimi ulicami, gradom in znamenitim Ferrarijevim vrtom je eden najprepoznavnejših krajev na Krasu. Od letošnje pomladi obiskovalce pričakuje tudi prenovljena Natalijina hiša.

    Kras ima kraje, ki jih ni treba posebej olepševati. Dovolj so kamen, ozke ulice, stari zidovi, pogledi na vinograde in burja, ki je stoletja oblikovala pokrajino. Eden najbolj prepoznavnih med njimi je Štanjel, staro kraško naselje, ki se terasasto vzpenja po pobočju griča Turn.

    Zaradi strateške lege je bil grič poseljen že v prazgodovini, sledovi poselitve segajo tudi v rimski čas. Današnjo podobo kraja so nato oblikovala stoletja srednjeveškega in poznejšega razvoja. Med drugo svetovno vojno je bilo naselje delno požgano, grad pa močno poškodovan, pozneje se je začela njegova postopna obnova.

    Štanjel danes obiskovalca najprej pritegne s svojo celoto. Kamnite hiše se stiskajo ob ozke ulice, nad njimi se dvigajo grad, cerkev sv. Danijela in ostanki obzidja, skoraj na vsakem koraku pa se odpirajo razgledi na značilno kraško pokrajino.

    Vrt, zaradi katerega je Štanjel postal arhitekturna posebnost

    Najbolj znana znamenitost kraja je Ferrarijev vrt, delo arhitekta in urbanista Maksa Fabianija.

    Nastal je med obema svetovnima vojnama kot del Vile Ferrari. Posest je pripadala Fabianijevemu sorodniku, tržaškemu zdravniku Enricu Ferrariju, ki je želel v Štanjelu urediti podeželsko vilo in sanatorij za pljučne bolnike. Fabiani je vrt oblikoval v skladu s terasasto zasnovo starega naselja in se pri tem spretno prilagodil zahtevnemu kraškemu terenu.

    Kamnite podporne zidove in stopnišča je povezal z zelenjavnimi in cvetličnimi vrtovi ter sredozemskim rastlinjem, dodal pa tudi elemente, ki so bili za takratni Kras precej nenavadni: razgledni paviljon, vodomete in umetno votlino.

    Najbolj prepoznaven del vrta je še danes ovalni bazen z otočkom. Posebnost celotne ureditve je bil premišljeni vodovodni sistem, s katerim je Fabiani reševal eno največjih težav kraškega sveta – pomanjkanje vode. Ferrarijev vrt ima danes status kulturnega spomenika državnega pomena.

     Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Nova postaja ob Ferrarijevem vrtu

    Štanjel je letos dobil še en razlog za obisk. Maja so odprli prenovljeno Natalijino hišo, ki je postala novo vstopno središče v Ferrarijev vrt. V njej je na ogled stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt, posvečena Fabianijevim zamislim, vrtu, vodi in življenju skupnosti v Štanjelu.

    Obiskovalci tako danes Ferrarijevega vrta ne spoznavajo le med sprehodom po njegovih poteh, ampak lahko bolje razumejo tudi način razmišljanja arhitekta, ki je pri svojem delu povezoval prostor, naravo in potrebe ljudi.

    Grad Štanjel in zgodbe Krasa

    Pomembna postaja je tudi Grad Štanjel, ki skupaj z naseljem tvori eno najbolj prepoznavnih vedut Krasa.

    V gradu danes deluje muzej z razstavama Narava in človek na Krasu ter Muzej slovenskega jezika in knjige. Prva obiskovalcu približa naravne in kulturne posebnosti kraške pokrajine, druga pa odpira zgodbo slovenskega jezika in knjige. V Štanjelu si je mogoče ogledati tudi Galerijo Lojzeta Spacala.

    Grad in njegova okolica sta zato dobra izhodiščna točka za obisk kraja, saj je od tod mogoče nadaljevati pot skozi staro jedro proti Ferrarijevemu vrtu ali se povzpeti višje po naselju.

    Odprtje Natalijine Hiše, Štanjel, Ferrarijev vrt Foto Ana Rojc, Arhiv Ora Krasa In Brkinov D.o.o.
    Odprtje Natalijine Hiše, Štanjel, Ferrarijev vrt Foto Ana Rojc, Arhiv Ora Krasa In Brkinov D.o.o.

    Po Fabianijevih sledeh vse do Kobdilja

    Kdor želi Štanjel spoznati nekoliko počasneje, se lahko odpravi po Fabianijevi poti. Nezahtevna, približno tri kilometre dolga pot povezuje več krajših sprehajalnih poti in obiskovalca vodi mimo Fabianijevih arhitekturnih posegov.

    Na poti se vrstijo Ferrarijeva vila in vrt, razgledišča, stopnišča ter druge arhitektove stvaritve. Sprehod je mogoče podaljšati proti bližnjemu Kobdilju, Fabianijevi rojstni vasi. Za pot je po podatkih turistične organizacije treba računati dobro uro, ob postankih in ogledih znamenitosti pa se lahko obisk seveda precej podaljša.

    Posestvo z večstoletno murvo

    Prav v Kobdilju stoji tudi Villa Fabiani, rojstna hiša Maksa Fabianija in več kot šest stoletij staro posestvo z vinogradi, vrtovi in obnovljenimi zgodovinskimi stavbami.

    Posebno pozornost pritegne več kot 400 let stara murva. Na posestvu jo predstavljajo kot najstarejše sadno drevo v Sloveniji, zaščitena pa je tudi kot naravna vrednota. Ob njej so med najbolj prepoznavnimi elementi posestva še historični vrtovi vrtnic, vinogradi in zasebni vodni izvir, kar je na kraških tleh posebnost.

    Obisk posestva je mogoč v okviru različnih doživetij in po predhodnem dogovoru, zato je pred odhodom smiselno preveriti aktualne možnosti ogleda.

    Izlet lahko sklenete ob kozarcu terana

    Kras bi težko predstavljali brez vina in kulinarike. Tudi v Štanjelu lahko obisk arhitekture in zgodovine zaključite precej bolj sproščeno.

    Pri Panorami Štanjel še vedno deluje Fontana terana, samopostrežni vinotoč, kjer je mogoče poskusiti teran ali vitovsko.

    A največja privlačnost Štanjela ostaja sam kraj. Zaradi kamnitih ulic, terasaste zasnove, razgledov in Fabianijeve arhitekture je dovolj zanimiv za nekajurni izlet, z obiskom Kobdilja in okoliških krajev pa lahko postane tudi izhodišče za celodnevno raziskovanje Krasa.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Zakaj se pri 36 ne nameravam odpovedati dopustom s starši

    Dopust s starši tudi v odraslosti? O tem, zakaj skupna potovanja zanjo niso znak nesamostojnosti, temveč nekaj precej dragocenejšega.
    Barbara Kotnik 11. 8. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vplivi vročine

    Otekle noge v poletni vročini: 9 ukrepov, ki lahko pomagajo

    Otekle noge so poleti pogoste, a niso vedno nedolžne. Preverite, kaj lahko pomaga pri otekanju in kdaj je čas za obisk zdravnika.
    10. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Razkrivamo pet doživetij Opatije, ki jih ne smete izpustiti

    Med elegantnimi vilami, stoletnimi parki in znamenito promenado še danes živi duh nekdanje mondene riviere.
    7. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Brezskrbno

    Kaj mora vsebovati potovalna lekarna, da nam težave ne pokvarijo dopusta

    Dobro založena potovalna lekarna lahko prepreči, da bi prebavne težave, piki, opekline ali manjše poškodbe pokvarili dopust.
    29. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

    Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
    14. 8. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

    Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
    14. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
    14. 8. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Gozdovi in podnebne spremembe

    Amazonija oddaja nevidni alarm

    V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
    Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    KrasŠtanjelarhitekturaMaks FabianivrtFerrarijev vrtNatalijina hišaGrad Štanjel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl je Miro Kline

    v 82. letu starosti se je poslovil psiholog, politični komentator in dolgoletni docent Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
    17. 8. 2026 | 10:37
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Mešane dvojice

    Sabalenka se je pošalila na Đokovićev račun: Rotil me je, naj igram z njim

    Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka bo na OP ZDA v kategoriji mešanih dvojic igrala s srbskim zvezdnikom Novakom Đokovićem.
    17. 8. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Etape Vuelte: To je trasa, na kateri bo Tadej Pogačar lovil zgodovino

    Predstavljamo traso dirke po Španiji, ki bo tokrat potekala z močnim slovenskim pečatom: Tadej Pogačar se bori za skupno zmago, Primož Roglič za stopničke.
    Nejc Grilc 17. 8. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Jonas Vingegaard se ne bo več vrnil na dirke

    Danski zvezdnik po padcu na dirki po Franciji predčasno končuje sezono. Ne bo ga na svetovnem prvenstvu v Kanadi in na evropskem v Sloveniji.
    Matic Rupnik 17. 8. 2026 | 10:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Španski kralj Primož Roglič bo lovil peto krono

    Slovenski šampion bo navkljub zahtevni sezoni brez izstopajočih rezultatov na Vuelti med največjimi imeni. Prihaja po padcu na treningu.
    Matic Rupnik 17. 8. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Etape Vuelte: To je trasa, na kateri bo Tadej Pogačar lovil zgodovino

    Predstavljamo traso dirke po Španiji, ki bo tokrat potekala z močnim slovenskim pečatom: Tadej Pogačar se bori za skupno zmago, Primož Roglič za stopničke.
    Nejc Grilc 17. 8. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Jonas Vingegaard se ne bo več vrnil na dirke

    Danski zvezdnik po padcu na dirki po Franciji predčasno končuje sezono. Ne bo ga na svetovnem prvenstvu v Kanadi in na evropskem v Sloveniji.
    Matic Rupnik 17. 8. 2026 | 10:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Španski kralj Primož Roglič bo lovil peto krono

    Slovenski šampion bo navkljub zahtevni sezoni brez izstopajočih rezultatov na Vuelti med največjimi imeni. Prihaja po padcu na treningu.
    Matic Rupnik 17. 8. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo