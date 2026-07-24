Teh 6 najlepših razgledov na Hrvaškem vas bo prepričalo, da se ustavite

Najlepši dopustniški spomini pogosto ne nastanejo na najbolj obiskanih plažah, temveč tam, kjer se za trenutek ustavimo in preprosto občudujemo razgled. Hrvaška skriva številne fotogenične kraje, kjer se zaradi razgleda splača ustaviti, pa čeprav le za nekaj minut. Od steklenih razglednih ploščadi in srednjeveških mest do rečnih kanjonov in slapov – vsak od njih ponuja drugačen obraz sosednje države. Prav zato jih vse pogosteje odkrivajo tudi ljubitelji fotografije, saj ponujajo motive, ki ostanejo v spominu še dolgo po vrnitvi domov.

Skywalk Biokovo: pogled z roba neba

Skywalk Biokovo FOTO: Julien Duval

Med najbolj spektakularnimi je zagotovo Skywalk Biokovo, steklena razgledna ploščad v Naravnem parku Biokovo. Visoko nad Makarsko riviero se obiskovalcem odpre osupljiv pogled na modrino Jadrana, številne otoke in razčlenjeno dalmatinsko obalo. Zaradi občutka, da stojite nad prepadom, obisk združuje veličastne razglede in kanček adrenalina. To je eden tistih krajev, kjer fotografija le stežka ujame občutek prostranosti, ki ga doživite v živo.

Lubenice: kamnita vas nad turkiznim morjem

Lubenice, Cres FOTO: Ivo Biočina

Povsem drugačno vzdušje ponujajo Lubenice na otoku Cresu. Starodavna kamnita vas, ki stoji visoko nad morjem, očara že s svojimi ozkimi ulicami, še bolj pa z razgledom na znamenito plažo Sveti Ivan, ki leži globoko pod pečinami. Turkizno morje in dramatična lega ustvarjata prizor, ki velja za enega najbolj prepoznavnih na severnem Jadranu.

Providenca: sončni zahod, zaradi katerega boste ostali dlje

Providenca, Lošinj FOTO: Ivo Biočina

Med najbolj priljubljene točke za opazovanje sončnega zahoda sodi razgledna točka Providenca na Lošinju. Pogled na lošinjski arhipelag in odprto morje je še posebej čaroben v večernih urah, ko sonce počasi tone za obzorje. To je kraj, kjer ni treba hiteti – dovolj je, da se usedete, opazujete spreminjajoče se barve neba in uživate v trenutku.

Motovun: razglednica zelene Istre

Motovun FOTO: Ivo Biočina

Če vas bolj kot morski razgledi privlači zelena notranjost Istre, je odlična izbira Motovun. S srednjeveškega obzidja se odpira razgled na dolino reke Mirne, vinograde, gozdove in valovite istrske griče. Poleg slikovite pokrajine kraj navdušuje tudi z bogato kulinarično ponudbo, odličnimi vini in pristnim utripom enega najlepših istrskih srednjeveških mest.

Kanjon Zrmanje: divja lepota kraške pokrajine

Kanjon reke Zrmanja FOTO: Ivo Biočina

Hrvaška skriva tudi naravne bisere, ki se precej razlikujejo od klasičnih poletnih razglednic. Kanjon reke Zrmanje navdušuje s strmimi stenami, smaragdno reko in divjo kraško pokrajino. To je eden tistih kotičkov, kjer prevladujeta mir in občutek neokrnjene narave, zato ga še posebej radi obiščejo ljubitelji pohodništva, fotografije in aktivnega oddiha.

Rastoke: tam, kjer voda ustvarja najlepše prizore

Rastoke pri Slunju FOTO: Zoran Jelača

Na poti proti Plitviškim jezerom ali nazaj proti obali se velja ustaviti še v Rastokah pri Slunju. Slapovi, leseni mostovi, mlini in hiše, zgrajene tik ob rečnih tokovih, ustvarjajo pravljično kuliso, ki jo je najlepše raziskovati peš. Zaradi številnih vodnih motivov in slikovitega ambienta Rastoke sodijo med najbolj fotogenične kraje v hrvaški notranjosti.

Najlepši spomini nastanejo med potjo

Včasih je dovolj le kratek postanek, da nastane fotografija, ki bo še dolgo obujala spomine na poletje. Če boste letos raziskovali Hrvaško, si za katerega od teh razgledov vzemite nekaj dodatnih minut. Prav takšni spontani postanki pogosto ustvarijo najlepše dopustniške spomine.

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