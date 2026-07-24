  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Teh 6 najlepših razgledov na Hrvaškem vas bo prepričalo, da se ustavite

    Od steklene ploščadi nad Makarsko riviero do pravljičnih Rastok – to so fotogenični kraji na Hrvaškem, kjer nastanejo najlepše dopustniške fotografije.
    Dubrovnik FOTO: Blaž Kondža
    Galerija
    Dubrovnik FOTO: Blaž Kondža
    Bl. Ko.
    24. 7. 2026 | 10:00
    4:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Najlepši dopustniški spomini pogosto ne nastanejo na najbolj obiskanih plažah, temveč tam, kjer se za trenutek ustavimo in preprosto občudujemo razgled. Hrvaška skriva številne fotogenične kraje, kjer se zaradi razgleda splača ustaviti, pa čeprav le za nekaj minut. Od steklenih razglednih ploščadi in srednjeveških mest do rečnih kanjonov in slapov – vsak od njih ponuja drugačen obraz sosednje države. Prav zato jih vse pogosteje odkrivajo tudi ljubitelji fotografije, saj ponujajo motive, ki ostanejo v spominu še dolgo po vrnitvi domov.

    Skywalk Biokovo: pogled z roba neba

    Skywalk Biokovo FOTO: Julien Duval
    Skywalk Biokovo FOTO: Julien Duval

    Med najbolj spektakularnimi je zagotovo Skywalk Biokovo, steklena razgledna ploščad v Naravnem parku Biokovo. Visoko nad Makarsko riviero se obiskovalcem odpre osupljiv pogled na modrino Jadrana, številne otoke in razčlenjeno dalmatinsko obalo. Zaradi občutka, da stojite nad prepadom, obisk združuje veličastne razglede in kanček adrenalina. To je eden tistih krajev, kjer fotografija le stežka ujame občutek prostranosti, ki ga doživite v živo.

    Lubenice: kamnita vas nad turkiznim morjem

    Lubenice, Cres FOTO: Ivo Biočina
    Lubenice, Cres FOTO: Ivo Biočina

    Povsem drugačno vzdušje ponujajo Lubenice na otoku Cresu. Starodavna kamnita vas, ki stoji visoko nad morjem, očara že s svojimi ozkimi ulicami, še bolj pa z razgledom na znamenito plažo Sveti Ivan, ki leži globoko pod pečinami. Turkizno morje in dramatična lega ustvarjata prizor, ki velja za enega najbolj prepoznavnih na severnem Jadranu.

    Providenca: sončni zahod, zaradi katerega boste ostali dlje

    Providenca, Lošinj FOTO: Ivo Biočina
    Providenca, Lošinj FOTO: Ivo Biočina

    Med najbolj priljubljene točke za opazovanje sončnega zahoda sodi razgledna točka Providenca na Lošinju. Pogled na lošinjski arhipelag in odprto morje je še posebej čaroben v večernih urah, ko sonce počasi tone za obzorje. To je kraj, kjer ni treba hiteti – dovolj je, da se usedete, opazujete spreminjajoče se barve neba in uživate v trenutku.

    Motovun: razglednica zelene Istre

    Motovun FOTO: Ivo Biočina
    Motovun FOTO: Ivo Biočina

    Če vas bolj kot morski razgledi privlači zelena notranjost Istre, je odlična izbira Motovun. S srednjeveškega obzidja se odpira razgled na dolino reke Mirne, vinograde, gozdove in valovite istrske griče. Poleg slikovite pokrajine kraj navdušuje tudi z bogato kulinarično ponudbo, odličnimi vini in pristnim utripom enega najlepših istrskih srednjeveških mest.

    Kanjon Zrmanje: divja lepota kraške pokrajine

    Kanjon reke Zrmanja FOTO: Ivo Biočina
    Kanjon reke Zrmanja FOTO: Ivo Biočina

    Hrvaška skriva tudi naravne bisere, ki se precej razlikujejo od klasičnih poletnih razglednic. Kanjon reke Zrmanje navdušuje s strmimi stenami, smaragdno reko in divjo kraško pokrajino. To je eden tistih kotičkov, kjer prevladujeta mir in občutek neokrnjene narave, zato ga še posebej radi obiščejo ljubitelji pohodništva, fotografije in aktivnega oddiha.

    Rastoke: tam, kjer voda ustvarja najlepše prizore

    Rastoke pri Slunju FOTO: Zoran Jelača
    Rastoke pri Slunju FOTO: Zoran Jelača

    Na poti proti Plitviškim jezerom ali nazaj proti obali se velja ustaviti še v Rastokah pri Slunju. Slapovi, leseni mostovi, mlini in hiše, zgrajene tik ob rečnih tokovih, ustvarjajo pravljično kuliso, ki jo je najlepše raziskovati peš. Zaradi številnih vodnih motivov in slikovitega ambienta Rastoke sodijo med najbolj fotogenične kraje v hrvaški notranjosti.

    Najlepši spomini nastanejo med potjo

    Včasih je dovolj le kratek postanek, da nastane fotografija, ki bo še dolgo obujala spomine na poletje. Če boste letos raziskovali Hrvaško, si za katerega od teh razgledov vzemite nekaj dodatnih minut. Prav takšni spontani postanki pogosto ustvarijo najlepše dopustniške spomine.

    Izpolnite obrazec in se potegujte za električni SUP:

     

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Duh z Aljaske je izginil, Moskva zahteva še več

    Po propadu mirovnih pogajanj ruski cilj ni več zgolj »osvoboditev« Donbasa.
    Boris Čibej 23. 7. 2026 | 17:59
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Alpe d'Huez bo slovenski kot Vršič

    Sklepne etape dirke po Franciji bodo vrhunec navijaškega romanja. Iz leta v leto je več kolesarskih nomadov.
    S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ženske v zdravstvu še vedno plačujejo ceno sistema, narejenega za moške

    Direktorici nizozemskega centra za raziskave in inovacije na področju zdravja žensk o spregledanih razlikah med spoloma in gospodarski ceni te vrzeli.
    23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Pogačarjeva ekipa je načeta, a ne potolčena

    Dvojni Alpe d'Huez slovenskega šampiona še loči od pete zmage. Carapaz v 18. etapi vendarle uspešen v pobegu.
    S prizorišča: 23. 7. 2026 | 19:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Hrvaškapočitnicenajlepši razglediPozdrav poletju
    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novi evrski bankovci prihajajo: ECB razkrila, kdo bo na njih

    Prvič v zgodovini evra bodo na bankovcih upodobljene resnične zgodovinske osebnosti in evropska narava.
    Tanja Jaklič 24. 7. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    17. edicija LJFW

    Znane so prve informacije o 17. ediciji Ljubljanskega tedna mode

    Nova lokacija, večja sodelovanja in skupnost, ki raste skupaj.
    Izabella Rajh 24. 7. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl antropolog Jože Ramovš

    Je avtor obsežne socialne mreže medgeneracijskih programov, več socialnih inovacij, pri čemer je prakso povezoval s temeljnimi znanstvenimi dognanji.
    24. 7. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

    Mladi dirkaški as Kimi Antonelli je pred veliko nagrado Madžarske izdal, kaj mu je po zmagi v Belgiji povedal oče.
    24. 7. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Roglič je že dogovorjen, moči bi lahko združil z odličnim Britancem

    Slovenski kolesarski zvezdnik naj bi bil že dogovorjen z novim delodajalcem, zdaj pa nas čaka ugibanje in debatiranje o morebitnih ekipah.
    Matic Rupnik 24. 7. 2026 | 10:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl antropolog Jože Ramovš

    Je avtor obsežne socialne mreže medgeneracijskih programov, več socialnih inovacij, pri čemer je prakso povezoval s temeljnimi znanstvenimi dognanji.
    24. 7. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

    Mladi dirkaški as Kimi Antonelli je pred veliko nagrado Madžarske izdal, kaj mu je po zmagi v Belgiji povedal oče.
    24. 7. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Roglič je že dogovorjen, moči bi lahko združil z odličnim Britancem

    Slovenski kolesarski zvezdnik naj bi bil že dogovorjen z novim delodajalcem, zdaj pa nas čaka ugibanje in debatiranje o morebitnih ekipah.
    Matic Rupnik 24. 7. 2026 | 10:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo