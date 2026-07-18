Telo je ob morju, misli pa v pisarni: takšen dopust ne pomaga

Ko pojasnjujemo, zakaj potrebujemo počitnice, pogosto rečemo, da si moramo »napolniti baterije«. Toda človeški možgani ne delujejo kot naprava, ki jo je mogoče preprosto priključiti na polnilec. Razvili so se v ritmu, v katerem je obdobju napora sledil počitek, sodobni način življenja pa od njih zahteva skoraj neprekinjeno osredotočenost in produktivnost.

Dopust zato ni razkošje ali nagrada za trdo delo, temveč pomemben del skrbi za duševno in telesno zdravje. Ko odložimo službene obveznosti in se ne osredotočamo več na določeno nalogo, postane dejavnejše tako imenovano omrežje privzetega stanja. Gre za mrežo možganskih predelov, ki se aktivira, ko misli niso usmerjene v zunanje dogajanje, temveč navznoter.

V takšnih trenutkih možgani urejajo spomine, povezujejo informacije ter razmišljajo o preteklosti in prihodnosti. Takrat lahko najdejo tudi rešitve, do katerih med intenzivnim delom ne pridemo. Zato marsikdo najboljšo zamisel dobi med sprehodom, vožnjo, prhanjem ali poležavanjem na plaži.

Pomembnejši od destinacije je odklop

Po dopustu se lahko izboljšata psihično počutje in splošno zadovoljstvo, učinki oddiha pa lahko trajajo tudi več tednov. Največ koristi imajo ljudje, ki se med počitnicami zares odmaknejo od dela, dovolj spijo, se gibajo in ne preverjajo službene elektronske pošte.

Pri tem pa ni odločilno, kako daleč odpotujemo. Eksotična destinacija sama po sebi ne zagotavlja boljšega počutja. Pomembneje je, da prekinemo vsakodnevno rutino, občutimo več svobode in vsaj za nekaj časa odložimo odgovornosti.

Nekaj dni v gorah, ob reki ali na morju je zato lahko za telo in um prav tako koristnih kot veliko dražje potovanje na drug konec sveta.

Zakaj se zdi, da dopust traja dlje

Vsakdanje življenje je polno ponavljanja. Vozimo se po istih poteh, srečujemo iste ljudi in opravljamo podobne naloge, zato možgani številne informacije obdelujejo skoraj samodejno.

Na potovanju se znajdemo v novem okolju. Neznani obrazi, vonji, okusi, jeziki in pokrajine zahtevajo več pozornosti, zaradi česar ustvarimo več novih spominov. Prav zato se nam lahko teden dni na dopustu zdi daljši in bogatejši kot več tednov običajnega vsakdana.

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Telo na plaži, misli v pisarni

Počitek koristi tudi telesu. Dolgotrajen stres ohranja povišano raven kortizola, ki lahko ob daljši izpostavljenosti obremenjuje srce, imunski sistem in presnovo. Redni odmori zato niso pomembni le za počutje, ampak tudi za zdravje.

Ni nujno, da si privoščimo le en dolg letni dopust. Več krajših oddihov, razporejenih čez leto, lahko telesu in možganom ponudi več priložnosti za okrevanje.

Toda dopust najbolj zaleže, ko se odklopimo tudi od dela. Če nenehno preverjamo elektronsko pošto in odgovarjamo na službena sporočila, možgani ostajajo v delovnem načinu. Telo je morda na plaži, misli pa še vedno v pisarni.

Počitek ni nagrada za dobro opravljeno delo, ampak pogoj, da lahko dobro delamo. Brez časa za okrevanje se slabšajo zbranost, ustvarjalnost in sposobnost odločanja. Dopust pa telesu in možganom omogoči, da se umirijo ter pripravijo na nove obremenitve.