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    Pozdrav poletju

    Tišina postaja novi luksuz sodobnih počitnic, trend že ima svoje ime

    Novi potovalni trend hushpitality tišino spreminja v luksuz in v ospredje postavlja počitek, samoto in digitalni odklop.
    V času nenehne dosegljivosti vse več popotnikov namesto doživetij išče mir, tišino in oddih brez telefona. Foto: Shutterstock 
    Galerija
    V času nenehne dosegljivosti vse več popotnikov namesto doživetij išče mir, tišino in oddih brez telefona. Foto: Shutterstock 
    D. L.
    16. 7. 2026 | 17:00
    16. 7. 2026 | 17:13
    5:00
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    V svetu, v katerem smo nenehno izpostavljeni informacijam, novicam, obvestilom in hrupu, je tišina morda prav tisto, kar med poletnim oddihom najbolj potrebujemo.

    Luksuzna potovanja običajno povezujemo z eksotičnimi destinacijami, vilami s sanjskim razgledom, glamuroznimi večerjami in ogledi znamenitosti. Toda najbolj zaželena potovalna izkušnja postaja tista, ki od gosta zahteva manj – manj načrtovanja, manj poslušanja in manj poseganja po telefonu.

    Spletni portal Buro piše, da gre za nov potovalni trend, imenovan hushpitality. Izraz je sestavljen iz angleških besed hush, ki pomeni tišino, in hospitality, gostoljubje.

    V ospredju tega načina potovanja sta mir in počitek. Popotniki ne odhajajo več od doma le zato, da bi videli in doživeli čim več, temveč tudi zato, da bi se počutili manj obremenjene.

    Daleč od hrupa in vsakodnevnih motenj

    Hushpitality pomeni več kot rezervacijo hotelske sobe, ki je daleč od dvigala, ali izbiro samotne mize v restavraciji. Gre za povpraševanje po destinacijah in nastanitvah, kjer goste pričakata resnična tišina in odmik od vsakodnevnega vrveža.

    Nekatere nastanitve imajo območja brez tehnologije, kjer goste že ob prihodu prosijo, naj telefon odložijo v sef. Obstajajo tudi restavracije, v katerih jedo v tišini, ter izolirane sobe, v katere hrup zunanjega sveta skoraj ne seže.

    Povpraševanje po takšnih potovanjih veliko pove o sodobnem načinu življenja. Naš vsakdan spremljajo promet, skupinski klepeti, glasba v ozadju, obvestila, odprte pisarne in prenatrpane restavracije. Glasen pa je postal tudi prosti čas.

    Počitnice pogosto načrtujemo tako, kot da bi bile merilo uspešnosti. Vsaka ura mora biti izkoriščena, vsak obrok fotografiran in vsako doživetje objavljeno na družbenih omrežjih. Hushpitality se temu upira in ljudem dovoljuje, da namesto nenehne aktivnosti izberejo odsotnost motenj.

    Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Zakaj potrebujemo takšen dopust

    Ljudje, ki so med letom izpostavljeni napornemu tempu in so skoraj ves čas dosegljivi, potrebujejo čas za regeneracijo in popoln odklop. Le tako se lahko resnično spočijejo, namesto da bi po vrnitvi potrebovali še dopust po dopustu.

    V zadnjih letih vse več ljudi hrepeni po naravi, dobrem počutju ter času, ki ga lahko v tišini in brez telefona preživijo sami s seboj. Tudi tisti, ki na dopust odpotujejo z družino ali prijatelji, si vse pogosteje vzamejo nekaj časa zase.

    Samota tako ne velja več nujno za nekaj nevljudnega ali nenavadnega, temveč postaja potreba. Hoteli se na to odzivajo, saj se povpraševanje po miru in tišini povečuje.

    Takšen dopust omogoča sprostitev, zmanjševanje stresa in digitalni odklop. Zanj se ni treba odpraviti na drug konec sveta, saj je tudi v Sloveniji mogoče najti vse več možnosti za miren oddih.

    Gore, gozdovi, hribi in jezera ponujajo številne kotičke, kjer se je mogoče umakniti od vsakodnevnih obveznosti. Podobno velja za wellness letovišča, ki v ospredje postavljajo zdravje in dobro počutje gostov. Ponujajo zdravo prehrano, wellness programe in tretmaje, meditacije, sproščujoče okolje ter stik z naravo.

    Luksuz, ker je postal redek

    Posebnost trenda hushpitality je, da tišino spreminja v luksuz. Ne zato, ker bi morala biti draga, temveč zato, ker je postala redka. Sedeti nekje brez motenj, spati brez hrupa, preživeti dan brez občutka, da nas nekaj nenehno vleče v različne smeri, ter v miru slišati lastne misli niso več samoumevni užitki. Za nekatere postajajo glavni razlog za potovanje.

    »Hushpitality ne pomeni, da ne počnemo ničesar. Gre za to, da izberemo tisto, kar si zasluži našo pozornost,« še zapišejo.

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