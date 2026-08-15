To slovensko jezero imenujejo kar morje, poleti pa je odlična ideja za izlet

Domačini mu radi pravijo Prekmursko morje. Ob njem lahko preživite ves dan – peš, na kolesu, supu ali preprosto v senci ob vodi.

Ko poleti razmišljamo o dnevu ob vodi, nas misli najprej odnesejo proti slovenski ali hrvaški obali. Toda tudi na skrajnem severovzhodu Slovenije imajo svoje »morje«. Soboško jezero na obrobju Murske Sobote je v zadnjih letih postalo priljubljeno rekreacijsko in izletniško območje, ki ponuja precej več kot zgolj pogled na vodno gladino.

Jezero meri okoli 65 hektarjev in je globoko do približno deset metrov. Čeprav je nastalo kot posledica človekovega posega v prostor, se je območje sčasoma zlilo z naravnim okoljem. Danes je tukaj mogoče opazovati številne živalske vrste; po podatkih Expana se ob jezeru pojavlja okoli 50 vrst ptic, v vodi pa živijo številne vrste rib.

Sprehod okoli jezera ali dan na vodi

Ena od najpreprostejših možnosti za obisk je sprehod okoli jezera. Krožna pot je dolga približno štiri kilometre, zato je primerna tudi za nezahteven družinski izlet ali večerni sprehod. Kdor bi bil raje na vodi, lahko poseže po supu, deski ali čolnu, območje pa privablja tudi ljubitelje drugih vodnih dejavnosti.

Poleti obiskovalce seveda najbolj mika kopanje. Pri tem velja opozorilo: Soboško jezero nima statusa kopalne vode, zato je kopanje in plavanje v njem na lastno odgovornost. Upravljavci območja sicer navajajo, da kakovost vode redno preverjajo.

Tisti, ki bi ostali na suhem, lahko obiščejo tudi motorični oziroma gibalni park. Na voljo je 35 naprav za preizkušanje različnih motoričnih spretnosti, zato je območje zanimivo tudi za družine z otroki in obiskovalce, ki želijo izlet združiti z rekreacijo.

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Stavba ob jezeru je že sama po sebi posebnost

Pogled ob prihodu pritegne paviljon Expano, ki danes deluje kot nekakšna vstopna točka v Pomurje. V interaktivnem doživljajskem parku obiskovalcem s sodobno tehnologijo predstavljajo pokrajino ob Muri, njeno naravo, kulturno dediščino, domačo obrt in turistične posebnosti. Med drugim se je mogoče virtualno dvigniti nad Pomurje ali na drugačen način raziskovati značilnosti regije.

Lokacija je priročna tudi za tiste, ki se v Prekmurje odpravljajo zgolj za en dan. Expano leži ob avtocesti A5, od izvoza Murska Sobota ga loči manj kot kilometer. Iz Ljubljane je do Murske Sobote približno 180 kilometrov, do jezera pa se je mogoče odpraviti tudi z vlakom – od soboške železniške postaje je do Expana po navedbah upravljavca približno 25 minut hoje.

Soboško jezero, ki mu pravijo tudi Prekmursko morje, je odlična ideja za poletni izlet, poln rekreacije, narave in doživetij. Foto: Shutterstock

Ne ustavite se samo ob jezeru

Če ste že v tem delu Slovenije, si velja nekaj časa vzeti tudi za Mursko Soboto. Mestno jedro zaznamujejo meščanske stavbe s secesijskimi elementi, med bolj prepoznavnimi postanki pa je Hranilnica prekmurskih dobrot, kjer je v ospredju lokalna kulinarična ponudba.

Le nekaj minut hoje stran se odpre eden največjih zelenih prostorov v mestu. Mestni park meri približno devet hektarjev in pol ter obdaja murskosoboški grad. Med starimi hrasti, gabri, jeseni in lipami so sprehajalne poti, manjše jezero, otroško igrišče in javne skulpture. V gradu danes domuje tudi Pomurski muzej.

Za nekoliko daljši izlet lahko pot nadaljujete do bližnjega Rakičana. Tam stoji dvorec, ki je današnjo podobo dobil predvsem po prezidavah v 17. in 18. stoletju, obdaja pa ga ohranjen angleški park.

Murska Sobota. Foto Shutterstock

In potem je tu še Mura

Prekmurja seveda ni mogoče ločiti od reke, po kateri je pokrajina dobila ime. Slovenski del Mure je vključen v omrežje Natura 2000, širši rečni ekosistem Mure, Drave in Donave pa ima status Unescovega biosfernega območja. Zaradi mrtvic, poplavnih gozdov in raznolikega živalskega sveta je okolica reke zanimiva predvsem za sprehajalce, kolesarje in vse, ki izlete raje preživljajo nekoliko stran od mestnega vrveža.

Soboško jezero je tako lahko le prvi postanek. Za enodnevni pobeg ponuja kombinacijo, ki je poleti težko zgrešiti: vodo, sprehod, šport, dobro hrano in dovolj zanimivosti v bližini, da se iz nekajurnega postanka hitro razvije celodnevni izlet.

In čeprav valov Jadranskega morja tukaj ne boste slišali, je jasno, zakaj se je Soboškega jezera prijelo ime Prekmursko morje.