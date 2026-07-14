To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Na obalo, v hribe, ob jezero, morda v kakšen muzej ali na gozdno pustolovščino. Slovenija ima ogromno lepih kotičkov, ki jih velja obiskati.

Postanite najbolj radoveden turist v Sloveniji in odkrijte kraje, ki jih morda še niste. Letos vam bomo odločitev za naslednjo pot olajšali z izborom destinacij, ki so jih prek natečaja Odkrivamo Slovenijo poslali naših bralci.

Preverite točko na zemljevidu in odkrijte svojo naslednjo najljubšo destinacijo:

Sodelujte tudi vi: glavna nagrada je električni sup

Sodelovanje je preprosto, prijavite se ali registrirajte, izpolnite spodnji obrazec, dodajte fotografijo, označite točko na zemljevidu in sodelujte v žrebanju za nagrado!

S sodelovanjem boste dosegli kar dvoje: delili boste z drugimi svoj najljubši kotiček in se hkrati potegovali za nagrado.

Ali ni lepo, da bomo letos skupaj ustvarili raznoliko podobo izletniške Slovenije!

In nagrada je res odlična, pravšnja za naslednje poletne pustolovščine!

Izpolnite obrazec in sodelujte v nagradnem natečaju: