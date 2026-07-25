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    Pozdrav poletju

    Tri ledene kave tega poletja: od razkošne klasike do espresso bombe

    Ena je skoraj sladica, druga navduši z gosto penico, tretja pa z mehurčki in spektakularnim načinom postrežbe. Katera bo vaša najljubša?
    Ledena kava s sladoledom in smetano (Foto: MarianVejcik/Getty Images) Foto Marianvejcik Getty Images/istockphoto
    Galerija
    Ledena kava s sladoledom in smetano (Foto: MarianVejcik/Getty Images) Foto Marianvejcik Getty Images/istockphoto
    O. K.
    25. 7. 2026 | 17:00
    5:18
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    Ko poletna vročina spremeni naše običajne kavne navade, se espresso in črna kava preselita v kozarce, polne ledu. A ledena kava še zdaleč ni le ena. Lahko je razkošna, s sladoledom in smetano, preprosta in elegantna kot italijanski shakerato ali sodobna in fotogenična kot espresso bomb.

    Izbrali smo tri različice za različne trenutke. Prva je kot nalašč za sladko razvajanje, druga je pripravljena v nekaj minutah, tretja pa bo pritegnila poglede, še preden jo boste poskusili.

    Ledena kava s sladoledom

    To je tista prava poletna klasika, kakršno poznamo iz slaščičarn: močna ohlajena kava, sladoled in obilna kapa stepene smetane. Po želji ji dodamo še rum in kavni liker.

    Ledena kava s sladoledom in smetano (Foto: MarianVejcik/Getty Images) Foto Marianvejcik Getty Images/istockphoto
    Ledena kava s sladoledom in smetano (Foto: MarianVejcik/Getty Images) Foto Marianvejcik Getty Images/istockphoto

    Sestavine za 4 osebe

    • 0,5 l vode
    • 5 žlic pražene kave
    • 2–3 žlice sladkorja
    • 2 žlici ruma
    • 2 žlici kavnega likerja
    • 1 lonček sladke smetane
    • sladoled
    • čokoladne mrvice

    Priprava

    Kavo skuhamo, najbolje v kafetieri. Prelijemo jo v vrč, dodamo sladkor in premešamo, da se raztopi.

    Kavo najprej ohladimo na sobno temperaturo, nato jo za približno eno uro postavimo v hladilnik.

    Sladko smetano čvrsto stepemo. Ohlajeni kavi primešamo rum in kavni liker.

    V štiri visoke kozarce položimo po kepico sladoleda in jo prelijemo s kavo. Na vrh nabrizgamo stepeno smetano ter potresemo s čokoladnimi mrvicami.

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    Shakerato z veliko penice

    Italijani vedo, da za dobro ledeno kavo ne potrebujemo nujno mleka, smetane ali sladoleda. Za shakerato zadostujejo espresso, sladkor in led, pomembno pa je živahno stresanje, zaradi katerega na vrhu nastane značilna penica.

    Shakerato, italijanska ledena kava. Foto: Bhofack2/Getty Images
    Shakerato, italijanska ledena kava. Foto: Bhofack2/Getty Images

    Sestavine za 1 kozarec

    • 60 ml espressa ali kave iz kafetiere
    • 2 čajni žlički sladkorja
    • 5 kock ledu
    • po želji 30 ml izbranega likerja

    Priprava

    Kozarec in shaker postavimo v zamrzovalnik, da se dobro ohladita.

    Skuhamo espresso.

    V shaker stresemo led in sladkor ter prilijemo sveže skuhano kavo.

    Shaker zapremo in približno 30 sekund močno stresamo. Na otip mora postati zelo hladen.

    Kavo skozi cedilo prelijemo v ohlajen kozarec, po želji okrasimo s kavnim zrnom in takoj ponudimo.

    Če nimamo shakerja, lahko uporabimo dobro zaprt kozarec za vlaganje. Pomagamo si lahko tudi s penilcem mleka, vendar moramo led prej zdrobiti, da ne poškodujemo naprave.

    Espresso bomb

    Espresso bomb je sodobna sorodnica espresso tonika, vendar nas poleg okusa prepriča tudi z nenavadnim načinom priprave. Potrebujemo dva kozarca: manjšega z espressom potopimo v večjega, napolnjenega z ledeno gazirano pijačo, kava pa se ob tem začne privlačno prelivati med mehurčke.

    Najprej je bil espresso tonik. Foto Dudits/Getty Images
    Najprej je bil espresso tonik. Foto Dudits/Getty Images

    Sestavine

    • sveže pripravljen espresso
    • tonik ali gazirana mineralna voda
    • nekaj kock ledu
    • rezina limone ali limete
    • po želji sol

    Priprava

    Večji kozarec napolnimo z ledom in prilijemo tonik ali gazirano mineralno vodo.

    Espresso nalijemo v manjši kozarec, ki ga je mogoče postaviti v večjega.

    Manjši kozarec previdno potopimo v večjega, tako da tekočina prekrije kozarec z espressom. Kava se bo postopoma prelila med mehurčke.

    Napitek okrasimo z rezino limone ali limete in ponudimo.

    Pri različici s soljo del manjšega kozarca najprej navlažimo z limono ter ga pritisnemo ob sol. Namesto tonika ali mineralne vode lahko uporabimo tudi mleko.

    Tri ledene kave, trije povsem različni značaji. Razkošna klasika s sladoledom lahko nadomesti sladico, svilnato penasti shakerato je idealen za hiter poletni odmor, espresso bomb pa bo navdušil vse, ki radi poskusijo kaj novega – in privlačnega na pogled.

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