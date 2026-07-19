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    Pozdrav poletju

    Tri pijače tega poletja: ena je skoraj sladica, druga diši po tropih

    Od kremaste limonade do domačega spritza in tropske klasike: tri pijače, ki bodo poskrbele za osvežitev v najbolj vročih poletnih dneh.
    Pina colada Foto: Sonja Ravbar
    Galerija
    Pina colada Foto: Sonja Ravbar
    O. K.
    19. 7. 2026 | 10:00
    6:21
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    Ko se temperature povzpnejo, potrebujemo veliko ledu in dober recept. Izbrali smo tri pijače, ki so tako različne, da se bo med njimi zagotovo našla prava za vsako poletno priložnost.

    Kaj bomo pili to poletje? Nekaj hladnega, seveda, po možnosti takšnega, kar lahko pripravimo doma brez posebnega barskega znanja in dolgega seznama sestavin.

    Naša poletna trojica ponuja vse: stepena limonada je kremasta brezalkoholna osvežitev, ki bi jo lahko zamenjali za sladico, cviček spritz prinaša domač odgovor na modne vinske koktajle, piña colada pa nas z okusom ananasa in kokosa vsaj za nekaj trenutkov prestavi pod palme.

    1. Cviček spritz: slovenska različica poletnega koktajla

    Nekoč smo mu rekli špricer, zdaj pa mu lahko nadenemo nekoliko imenitnejše ime. Cviček spritz je sveža, lahkotna in ne presladka pijača, ki jo pripravimo iz dobro ohlajenega cvička, tonika ali mineralne vode ter svežega jagodičja.

    Grenkoba tonika se lepo poveže z značilno kislino cvička, za bolj nevtralno različico pa uporabimo gazirano mineralno vodo. Maline lahko zamenjamo z jagodami ali drugim jagodičjem, pijačo pa dokončamo z rezino limone ter listom mete ali melise.

    Cviček spritz Foto: Shutterstock
    Cviček spritz Foto: Shutterstock

    Potrebujemo

    • dobro ohlajen cviček
    • tonik ali gazirano mineralno vodo
    • veliko ledu
    • sveže maline, jagode ali drugo jagodičje
    • rezino limone
    • meto ali meliso

    Priprava

    Eleganten kozarec na peclju do slabe polovice napolnimo z ledom. Prilijemo toliko cvička, da prekrije led, nato dodamo tonik ali mineralno vodo.

    Rahlo premešamo oziroma nekajkrat nežno zaokrožimo s kozarcem. Dodamo sveže jagodičje, rezino limone in list mete ali melise ter takoj ponudimo.

    2. Stepena limonada: osvežitev in sladica v enem

    Običajna limonada je bistra in lahkotna, ta različica pa je gosta, penasta in razkošno kremasta. Svež limonov sok združimo s kondenziranim mlekom in sladko smetano, vse skupaj pa v blenderju stepemo v napitek, ki je nekje med limonado, mlečnim koktajlom in sladico v kozarcu.

    Kislina limone poskrbi, da pijača kljub sladkim sestavinam ohrani svežino, meta pa ji doda še prijetno poletno aromo. Pripravljena je v le nekaj minutah, ponudimo pa jo čim bolj hladno.

    Stepena limonada FOTO: Sonja Ravbar
    Stepena limonada FOTO: Sonja Ravbar

    Sestavine

    • 80 ml svežega limonovega soka
    • 170 g sladkanega kondenziranega mleka
    • 170 g sladke smetane za stepanje
    • listi z večje vejice mete, uporabimo lahko tudi baziliko
    • nekaj kock ledu

    Za okras:

    • stepena sladka smetana
    • rezina limone
    • listi mete

    Priprava

    Ožamemo limone, metine liste operemo in osušimo, kozarce pa lahko za nekaj časa postavimo v zamrzovalnik.

    Limonov sok, kondenzirano mleko, sladko smetano in meto damo v blender. Mešamo minuto ali dve, da nastane gladka in kremasta pena.

    V ohlajena kozarca stresemo nekaj kock ledu in čez nalijemo stepeno limonado. Okrasimo s stepeno smetano, rezino limone in meto.

    Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    3. Piña colada: tropska klasika iz domačega blenderja

    Okus piña colade nas nemudoma spomni na počitnice. V njej se srečajo sladek ananasov sok, bogata kokosova smetana in beli rum, rezultat pa je gladek, kremast in zelo hladen koktajl.

    Še boljšo teksturo dobimo, če dodamo koščke zamrznjenega ananasa. Nekaj kapljic limetinega soka uravnoteži sladkobo, za brezalkoholno različico pa rum preprosto izpustimo. Vse druge sestavine in postopek ostanejo enaki.

    Sestavine za en kozarec

    • 50 ml belega ruma
    • 30 ml sladkane kokosove smetane
    • od 50 do 90 ml 100-odstotnega ananasovega soka
    • pest zdrobljenega ledu ali ledenih kock
    • po želji 4 koščki svežega, najbolje zamrznjenega ananasa
    • nekaj kapljic limetinega soka

    Za okras:

    • rezina svežega ananasa
    • kandirana češnja
    • list mete, ananasa ali trak limetine lupine
    • po želji papirnat dežniček

    Priprava

    V blender damo rum, ananasov sok in kokosovo smetano. Po želji dodamo zamrznjeni ananas in nekaj kapljic limetinega soka.

    Mešamo približno 30 sekund oziroma toliko časa, da je pijača gladka in kremasta. Kozarec napolnimo z ledom, prilijemo koktajl in ga okrasimo z rezino ananasa, češnjo ali dežničkom.

    Katera bo vaša pijača poletja?

    Za popoldne na vrtu izberemo svež cviček spritz, za brezalkoholno razvajanje stepeno limonado, za večerno zabavo pa kremasto piña colado. Vsem trem je skupno eno samo pravilo: pri ledu nikar ne skoparimo.

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