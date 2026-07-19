Tri pijače tega poletja: ena je skoraj sladica, druga diši po tropih

Ko se temperature povzpnejo, potrebujemo veliko ledu in dober recept. Izbrali smo tri pijače, ki so tako različne, da se bo med njimi zagotovo našla prava za vsako poletno priložnost.

Kaj bomo pili to poletje? Nekaj hladnega, seveda, po možnosti takšnega, kar lahko pripravimo doma brez posebnega barskega znanja in dolgega seznama sestavin.

Naša poletna trojica ponuja vse: stepena limonada je kremasta brezalkoholna osvežitev, ki bi jo lahko zamenjali za sladico, cviček spritz prinaša domač odgovor na modne vinske koktajle, piña colada pa nas z okusom ananasa in kokosa vsaj za nekaj trenutkov prestavi pod palme.

1. Cviček spritz: slovenska različica poletnega koktajla

Nekoč smo mu rekli špricer, zdaj pa mu lahko nadenemo nekoliko imenitnejše ime. Cviček spritz je sveža, lahkotna in ne presladka pijača, ki jo pripravimo iz dobro ohlajenega cvička, tonika ali mineralne vode ter svežega jagodičja.

Grenkoba tonika se lepo poveže z značilno kislino cvička, za bolj nevtralno različico pa uporabimo gazirano mineralno vodo. Maline lahko zamenjamo z jagodami ali drugim jagodičjem, pijačo pa dokončamo z rezino limone ter listom mete ali melise.

Cviček spritz Foto: Shutterstock

Potrebujemo

dobro ohlajen cviček

tonik ali gazirano mineralno vodo

veliko ledu

sveže maline, jagode ali drugo jagodičje

rezino limone

meto ali meliso

Priprava

Eleganten kozarec na peclju do slabe polovice napolnimo z ledom. Prilijemo toliko cvička, da prekrije led, nato dodamo tonik ali mineralno vodo.

Rahlo premešamo oziroma nekajkrat nežno zaokrožimo s kozarcem. Dodamo sveže jagodičje, rezino limone in list mete ali melise ter takoj ponudimo.

2. Stepena limonada: osvežitev in sladica v enem

Običajna limonada je bistra in lahkotna, ta različica pa je gosta, penasta in razkošno kremasta. Svež limonov sok združimo s kondenziranim mlekom in sladko smetano, vse skupaj pa v blenderju stepemo v napitek, ki je nekje med limonado, mlečnim koktajlom in sladico v kozarcu.

Kislina limone poskrbi, da pijača kljub sladkim sestavinam ohrani svežino, meta pa ji doda še prijetno poletno aromo. Pripravljena je v le nekaj minutah, ponudimo pa jo čim bolj hladno.

Stepena limonada FOTO: Sonja Ravbar

Sestavine

80 ml svežega limonovega soka

170 g sladkanega kondenziranega mleka

170 g sladke smetane za stepanje

listi z večje vejice mete, uporabimo lahko tudi baziliko

nekaj kock ledu

Za okras:

stepena sladka smetana

rezina limone

listi mete

Priprava

Ožamemo limone, metine liste operemo in osušimo, kozarce pa lahko za nekaj časa postavimo v zamrzovalnik.

Limonov sok, kondenzirano mleko, sladko smetano in meto damo v blender. Mešamo minuto ali dve, da nastane gladka in kremasta pena.

V ohlajena kozarca stresemo nekaj kock ledu in čez nalijemo stepeno limonado. Okrasimo s stepeno smetano, rezino limone in meto.

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3. Piña colada: tropska klasika iz domačega blenderja

Okus piña colade nas nemudoma spomni na počitnice. V njej se srečajo sladek ananasov sok, bogata kokosova smetana in beli rum, rezultat pa je gladek, kremast in zelo hladen koktajl.

Še boljšo teksturo dobimo, če dodamo koščke zamrznjenega ananasa. Nekaj kapljic limetinega soka uravnoteži sladkobo, za brezalkoholno različico pa rum preprosto izpustimo. Vse druge sestavine in postopek ostanejo enaki.

Sestavine za en kozarec

50 ml belega ruma

30 ml sladkane kokosove smetane

od 50 do 90 ml 100-odstotnega ananasovega soka

pest zdrobljenega ledu ali ledenih kock

po želji 4 koščki svežega, najbolje zamrznjenega ananasa

nekaj kapljic limetinega soka

Za okras:

rezina svežega ananasa

kandirana češnja

list mete, ananasa ali trak limetine lupine

po želji papirnat dežniček

Priprava

V blender damo rum, ananasov sok in kokosovo smetano. Po želji dodamo zamrznjeni ananas in nekaj kapljic limetinega soka.

Mešamo približno 30 sekund oziroma toliko časa, da je pijača gladka in kremasta. Kozarec napolnimo z ledom, prilijemo koktajl in ga okrasimo z rezino ananasa, češnjo ali dežničkom.

Katera bo vaša pijača poletja?

Za popoldne na vrtu izberemo svež cviček spritz, za brezalkoholno razvajanje stepeno limonado, za večerno zabavo pa kremasto piña colado. Vsem trem je skupno eno samo pravilo: pri ledu nikar ne skoparimo.