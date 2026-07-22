Vodnik za izbiro kopalk, ki vam bodo res pristajale

Izbira kopalk je lahko precej zahtevnejša, kot se zdi na prvi pogled. Ponudba je letos izjemno raznolika: od retro pik in romantičnih cvetlic do minimalističnih zemeljskih odtenkov, geometrijskih izrezov in športnih modelov, ki jih navdihuje surferska kultura.

Toda pri nakupu ni najpomembneje slepo slediti trendom. Veliko pomembneje je izbrati kopalke, ki ustrezajo naši postavi, načinu preživljanja dopusta in predvsem model, v katerem se bomo počutili udobno ter samozavestno.

Najprej razmislite, kako boste preživljali poletje

Preden začnete razmišljati o barvah in vzorcih, se vprašajte, kje in kako boste kopalke najpogosteje nosili. Za poležavanje ob bazenu ali na plaži lahko izberete bolj modne modele, okrašene z volančki, nakitom ali zanimivimi izrezi.

Za plavanje, supanje, kajakaštvo in druge dejavnosti bodo primernejše športne kopalke, ki zagotavljajo več opore. Surferski modeli so navadno izdelani iz čvrstejših materialov, nekateri imajo zadrgo, dolge rokave ali višji ovratnik. Ker se takšni materiali pogosto raztezajo manj kot tkanine modnih kopalk, je še posebej pomembno, da izberete ustrezno velikost.

Enodelne ali dvodelne kopalke?

Enodelne kopalke že dolgo niso namenjene le plavanju. Postale so eleganten poletni kos, ki ga lahko po odhodu s plaže nosimo kot bodi, denimo z lanenimi hlačami, kratkimi hlačami ali krilom.

Njihova prednost je tudi velika izbira krojev. Drapiranje lahko poudari pas, diagonalne linije ustvarijo videz ožjega srednjega dela, asimetrični izrezi pa usmerijo pogled proti ramenom in vratu.

Dvodelne kopalke omogočajo več prilagajanja posameznim delom postave. Zgornjega in spodnjega dela ni treba kupiti v enakem kompletu. Različne barve, vzorce in kroje lahko kombiniramo tako, da na enem delu telesa ustvarimo poudarek, drugega pa optično umirimo.

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Za večje oprsje so pomembni opora in širše naramnice

Pri večjem oprsju je smiselno poiskati model, ki zagotavlja dovolj opore. Širše naramnice, športni zgornji deli in čvrstejši materiali so praviloma udobnejši ter poskrbijo, da kopalke ostanejo na mestu tudi med gibanjem.

Pri izbiri enodelnih kopalk lahko širše naramnice ustvarijo tudi lepšo linijo ramen. Kontrastna obroba ob dekolteju ali kvadratni izrez zgornji del telesa dodatno uokvirita.

Kdor si želi ustvariti videz polnejšega oprsja, lahko poseže po zgornjih delih z volančki, naborki, večjimi cvetličnimi potiski ali svetlejšimi barvami. Ti detajli pritegnejo pogled in optično poudarijo dekolte.

Kako poudariti pas oziroma preusmeriti pogled s trebuha

Pri enodelnih kopalkah lahko pas poudarijo diagonalne linije, kontrastne obrobe, premišljeno umeščeni izrezi ali drapiranje. Teksturirani materiali, denimo rebraste, žakardne in rahlo nagubane tkanine, ustvarijo globino ter mehkejšo linijo silhuete.

Tudi pri dvodelnih kopalkah lahko pomagajo naborki ali drapiranje na spodnjem delu. Če želite pozornost preusmeriti stran od trebuha ali bokov, izberite temnejši in bolj umirjen spodnji del ter nekoliko svetlejši ali izrazitejši zgornji del.

Modeli z višjim pasom ustvarijo bolj klasičen videz, medtem ko višje izrezane hlačke optično podaljšajo noge.

Najboljša izbira bodo na koncu kopalke, ki se dobro prilegajo, nudijo dovolj opore in ustrezajo dejavnostim, za katere jih potrebujete. Foto: Shutterstock

Vzorci lahko postavo podaljšajo ali ustvarijo poudarek

Navpične in diagonalne črte optično podaljšajo silhueto. Drobnejši vzorci delujejo bolj umirjeno, medtem ko veliki vzorci pritegnejo pogled na del telesa, kjer so nameščeni.

Podobno velja za pikice, karo in cvetlične potiske. Če želite poudariti oprsje, lahko izberete večji ali svetlejši vzorec na zgornjem delu ter drobnejšega oziroma temnejšega na spodnjem. Če želite poudariti boke, naredite ravno nasprotno.

Drobni cvetlični vzorci praviloma bolje zaživijo na drobnejših postavah, medtem ko so veliki cvetlični motivi pogosto lepše usklajeni z višjimi postavami in izrazitejšimi oblinami.

Svetle barve poudarijo, temne optično zožijo

Eno najbolj uporabnih pravil pri izbiri kopalk je povezano z barvami. Svetlejši odtenki pritegnejo pogled in poudarijo del telesa, na katerem jih nosimo, temnejši pa delujejo bolj umirjeno ter ga optično zožijo.

Pri dvodelnih kopalkah lahko zato kombinirate različno obarvana zgornji in spodnji del. Svetel zgornji del bo pozornost usmeril proti obrazu in dekolteju, temen spodnji del pa bo optično umiril predel bokov. Kombinacijo je mogoče tudi obrniti.

Med letošnjimi trendi so številni zemeljski odtenki, od čokoladne in kavne do kostanjeve, terakote, bež in olivne. Pri izbiri ni pomembno le, ali je naša polt svetla ali temna, ampak tudi, ali ima barva kopalk topel ali hladen podton.

Kopalke zato ob pomerjanju prislonite ob kožo in si barvo oglejte pri naravni dnevni svetlobi. Odtenek, ki je pod umetno razsvetljavo videti primeren, lahko ob obrazu ali dekolteju učinkuje povsem drugače.

Volančki, obrobe in izrezi niso le okras

Okrasni detajli lahko precej spremenijo videz postave. Volančki na oprsju ustvarijo občutek večjega volumna, volančki na naramnicah pa lahko zmehčajo linijo ramen.

Kontrastne obrobe usmerijo pogled na določen del kroja. Obroba okoli pasu ga poudari, ob višje izrezanih hlačkah podaljša videz nog, ob dekolteju pa uokviri zgornji del telesa.

Tudi geometrijski izrezi imajo lahko optični učinek. Asimetrična naramnica poudari ramena in vrat, diagonalna linija ustvari videz ožjega pasu, premišljeno postavljen izrez pa lahko podaljša trup. Pomembno je, da so detajli umeščeni premišljeno in da se kopalke med gibanjem ne premikajo.

Pri modnih dodatkih preverite tudi praktičnost

Med opaznejšimi letošnjimi modeli so kopalke z biseri, školjkami, koralami, kamenčki in kovinskimi obročki. Ker so takšne kopalke že same po sebi izrazite, običajno ne potrebujejo veliko dodatnega nakita.

Pred nakupom preverite, ali so okrasni elementi dobro pritrjeni. Pri športnih modelih pa bodite pozorni, da zadrge niso zgolj dekorativne, temveč tudi funkcionalne in omogočajo lažje oblačenje.

Najboljša izbira bodo na koncu kopalke, ki se dobro prilegajo, nudijo dovolj opore in ustrezajo dejavnostim, za katere jih potrebujete. Moda lahko ponudi navdih, toda odločilno je, da se v izbranem modelu počutite sproščeno in samozavestno.