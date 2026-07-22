  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pozdrav poletju

    Vodnik za izbiro kopalk, ki vam bodo res pristajale

    Pri nakupu kopalk ni pomembno le, kaj je trenutno v modi. Pravi kroj, barva, vzorec in opora lahko poudarijo tisto, kar nam je všeč, ter poskrbijo za udobje.
    Pomembno je izbrati kopalke, ki ustrezajo naši postavi, načinu preživljanja dopusta in predvsem model, v katerem se bomo počutili udobno ter samozavestno. Foto: Shutterstock
    Galerija
    Pomembno je izbrati kopalke, ki ustrezajo naši postavi, načinu preživljanja dopusta in predvsem model, v katerem se bomo počutili udobno ter samozavestno. Foto: Shutterstock
    B. K.
    22. 7. 2026 | 17:00
    7:59
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Izbira kopalk je lahko precej zahtevnejša, kot se zdi na prvi pogled. Ponudba je letos izjemno raznolika: od retro pik in romantičnih cvetlic do minimalističnih zemeljskih odtenkov, geometrijskih izrezov in športnih modelov, ki jih navdihuje surferska kultura.

    Toda pri nakupu ni najpomembneje slepo slediti trendom. Veliko pomembneje je izbrati kopalke, ki ustrezajo naši postavi, načinu preživljanja dopusta in predvsem model, v katerem se bomo počutili udobno ter samozavestno.

    Najprej razmislite, kako boste preživljali poletje

    Preden začnete razmišljati o barvah in vzorcih, se vprašajte, kje in kako boste kopalke najpogosteje nosili. Za poležavanje ob bazenu ali na plaži lahko izberete bolj modne modele, okrašene z volančki, nakitom ali zanimivimi izrezi.

    Za plavanje, supanje, kajakaštvo in druge dejavnosti bodo primernejše športne kopalke, ki zagotavljajo več opore. Surferski modeli so navadno izdelani iz čvrstejših materialov, nekateri imajo zadrgo, dolge rokave ali višji ovratnik. Ker se takšni materiali pogosto raztezajo manj kot tkanine modnih kopalk, je še posebej pomembno, da izberete ustrezno velikost.

    Enodelne ali dvodelne kopalke?

    Enodelne kopalke že dolgo niso namenjene le plavanju. Postale so eleganten poletni kos, ki ga lahko po odhodu s plaže nosimo kot bodi, denimo z lanenimi hlačami, kratkimi hlačami ali krilom.

    Njihova prednost je tudi velika izbira krojev. Drapiranje lahko poudari pas, diagonalne linije ustvarijo videz ožjega srednjega dela, asimetrični izrezi pa usmerijo pogled proti ramenom in vratu.

    Dvodelne kopalke omogočajo več prilagajanja posameznim delom postave. Zgornjega in spodnjega dela ni treba kupiti v enakem kompletu. Različne barve, vzorce in kroje lahko kombiniramo tako, da na enem delu telesa ustvarimo poudarek, drugega pa optično umirimo.

     Vsak ima svoj najljubši kotiček Slovenije. Zdaj ga lahko delite z drugimi! Sodelujte v nagradni igri Odkrivamo Slovenijo, dodajte fotografijo, kratek opis in označite lokacijo na zemljevidu ter se potegujte za privlačne nagrade.

    Za večje oprsje so pomembni opora in širše naramnice

    Pri večjem oprsju je smiselno poiskati model, ki zagotavlja dovolj opore. Širše naramnice, športni zgornji deli in čvrstejši materiali so praviloma udobnejši ter poskrbijo, da kopalke ostanejo na mestu tudi med gibanjem.

    Pri izbiri enodelnih kopalk lahko širše naramnice ustvarijo tudi lepšo linijo ramen. Kontrastna obroba ob dekolteju ali kvadratni izrez zgornji del telesa dodatno uokvirita.

    Kdor si želi ustvariti videz polnejšega oprsja, lahko poseže po zgornjih delih z volančki, naborki, večjimi cvetličnimi potiski ali svetlejšimi barvami. Ti detajli pritegnejo pogled in optično poudarijo dekolte.

    Kako poudariti pas oziroma preusmeriti pogled s trebuha

    Pri enodelnih kopalkah lahko pas poudarijo diagonalne linije, kontrastne obrobe, premišljeno umeščeni izrezi ali drapiranje. Teksturirani materiali, denimo rebraste, žakardne in rahlo nagubane tkanine, ustvarijo globino ter mehkejšo linijo silhuete.

    Tudi pri dvodelnih kopalkah lahko pomagajo naborki ali drapiranje na spodnjem delu. Če želite pozornost preusmeriti stran od trebuha ali bokov, izberite temnejši in bolj umirjen spodnji del ter nekoliko svetlejši ali izrazitejši zgornji del.

    Modeli z višjim pasom ustvarijo bolj klasičen videz, medtem ko višje izrezane hlačke optično podaljšajo noge.

    Najboljša izbira bodo na koncu kopalke, ki se dobro prilegajo, nudijo dovolj opore in ustrezajo dejavnostim, za katere jih potrebujete. Foto: Shutterstock
    Najboljša izbira bodo na koncu kopalke, ki se dobro prilegajo, nudijo dovolj opore in ustrezajo dejavnostim, za katere jih potrebujete. Foto: Shutterstock

    Vzorci lahko postavo podaljšajo ali ustvarijo poudarek

    Navpične in diagonalne črte optično podaljšajo silhueto. Drobnejši vzorci delujejo bolj umirjeno, medtem ko veliki vzorci pritegnejo pogled na del telesa, kjer so nameščeni.

    Podobno velja za pikice, karo in cvetlične potiske. Če želite poudariti oprsje, lahko izberete večji ali svetlejši vzorec na zgornjem delu ter drobnejšega oziroma temnejšega na spodnjem. Če želite poudariti boke, naredite ravno nasprotno.

    Drobni cvetlični vzorci praviloma bolje zaživijo na drobnejših postavah, medtem ko so veliki cvetlični motivi pogosto lepše usklajeni z višjimi postavami in izrazitejšimi oblinami.

    Svetle barve poudarijo, temne optično zožijo

    Eno najbolj uporabnih pravil pri izbiri kopalk je povezano z barvami. Svetlejši odtenki pritegnejo pogled in poudarijo del telesa, na katerem jih nosimo, temnejši pa delujejo bolj umirjeno ter ga optično zožijo.

    Pri dvodelnih kopalkah lahko zato kombinirate različno obarvana zgornji in spodnji del. Svetel zgornji del bo pozornost usmeril proti obrazu in dekolteju, temen spodnji del pa bo optično umiril predel bokov. Kombinacijo je mogoče tudi obrniti.

    Med letošnjimi trendi so številni zemeljski odtenki, od čokoladne in kavne do kostanjeve, terakote, bež in olivne. Pri izbiri ni pomembno le, ali je naša polt svetla ali temna, ampak tudi, ali ima barva kopalk topel ali hladen podton.

    Kopalke zato ob pomerjanju prislonite ob kožo in si barvo oglejte pri naravni dnevni svetlobi. Odtenek, ki je pod umetno razsvetljavo videti primeren, lahko ob obrazu ali dekolteju učinkuje povsem drugače.

    Volančki, obrobe in izrezi niso le okras

    Okrasni detajli lahko precej spremenijo videz postave. Volančki na oprsju ustvarijo občutek večjega volumna, volančki na naramnicah pa lahko zmehčajo linijo ramen.

    Kontrastne obrobe usmerijo pogled na določen del kroja. Obroba okoli pasu ga poudari, ob višje izrezanih hlačkah podaljša videz nog, ob dekolteju pa uokviri zgornji del telesa.

    Tudi geometrijski izrezi imajo lahko optični učinek. Asimetrična naramnica poudari ramena in vrat, diagonalna linija ustvari videz ožjega pasu, premišljeno postavljen izrez pa lahko podaljša trup. Pomembno je, da so detajli umeščeni premišljeno in da se kopalke med gibanjem ne premikajo.

    Pri modnih dodatkih preverite tudi praktičnost

    Med opaznejšimi letošnjimi modeli so kopalke z biseri, školjkami, koralami, kamenčki in kovinskimi obročki. Ker so takšne kopalke že same po sebi izrazite, običajno ne potrebujejo veliko dodatnega nakita.

    Pred nakupom preverite, ali so okrasni elementi dobro pritrjeni. Pri športnih modelih pa bodite pozorni, da zadrge niso zgolj dekorativne, temveč tudi funkcionalne in omogočajo lažje oblačenje.

    Najboljša izbira bodo na koncu kopalke, ki se dobro prilegajo, nudijo dovolj opore in ustrezajo dejavnostim, za katere jih potrebujete. Moda lahko ponudi navdih, toda odločilno je, da se v izbranem modelu počutite sproščeno in samozavestno.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Pravi počitek

    Telo je ob morju, misli pa v pisarni: takšen dopust ne pomaga

    Za dober oddih ni odločilna eksotična destinacija, temveč to, ali prekinemo rutino in se zares odklopimo od dela.
    18. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Ko gre tridesetletnik na morje z mamo in očetom

    Nekateri grejo na počitnice s prijatelji, drugi s partnerjem, tretji sami. Nekateri pa s svojimi starši.
    Tanja Jaklič 17. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Hushpitality

    Tišina postaja novi luksuz sodobnih počitnic, trend že ima svoje ime

    Novi potovalni trend hushpitality tišino spreminja v luksuz in v ospredje postavlja počitek, samoto in digitalni odklop.
    16. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Idealne počitnice

    Najhuje je, če se vam še na počitnicah ne zgodi nič ali vsaj malce nevarnega, napornega, jeznega, zaljubljenega ali dih jemajočega.
    Boris Šuligoj 14. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Prezgodnja smrt

    Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

    V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
    21. 7. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nad silo s silo

    Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

    Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
    21. 7. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lidl

    Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

    Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
    20. 7. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

    Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
    Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kopalkemodadvodelne kopalkeenodelne kopalkekroj kopalkPozdrav poletju

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Vse več Američanov zaradi podražitev krade hrano

    Zaradi inflacije in težkih razmer so v ZDA zabeležili strm porast ljudi, ki v veleblagovnicah kradejo osnovna živila.
    Mirt Bezlaj 22. 7. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    »Večni« premier bo do volitev stavil na izredne razmere

    Vlada Benjamina Netanjahuja je preživela s pomočjo najbolj skrajnih sil, Izraelci bodo odšli na volišča 27. oktobra.
    Boštjan Videmšek 22. 7. 2026 | 18:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

    Lesena hiša ob jezeru Memphremagog sledi strmemu terenu, odpira poglede v naravo in navdušuje z arhitekturo biroja yh2 architecture.
    22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Koncertna poslastica

    Donele bodo dude in punk rock

    Dropkick Murphys bodo v ponedeljek nastopili na zagrebški Šalati. Bostončani, ki delujejo že tri desetletja, veljajo za največje ime keltskega punka na svetu.
    Mitja Felc 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nadomestno materinstvo

    Nadomestno materinstvo med zaščito in nadzorom žensk

    Jens Spahn je z odločitvijo prisilil državo, da se je vprašala, ali lahko vztraja pri sedanjem sistemu.
    Barbara Zimic 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

    Lesena hiša ob jezeru Memphremagog sledi strmemu terenu, odpira poglede v naravo in navdušuje z arhitekturo biroja yh2 architecture.
    22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Koncertna poslastica

    Donele bodo dude in punk rock

    Dropkick Murphys bodo v ponedeljek nastopili na zagrebški Šalati. Bostončani, ki delujejo že tri desetletja, veljajo za največje ime keltskega punka na svetu.
    Mitja Felc 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nadomestno materinstvo

    Nadomestno materinstvo med zaščito in nadzorom žensk

    Jens Spahn je z odločitvijo prisilil državo, da se je vprašala, ali lahko vztraja pri sedanjem sistemu.
    Barbara Zimic 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo