Zakaj bi z novim začetkom čakali do januarja?

Ko se poletje počasi poslavlja in visoke temperature popuščajo, se vsakdan vrača v ustaljene tirnice. Jesen pogosto povezujemo z umirjanjem, vendar ni nujno, da jo preživimo v znamenju počitka in priprav na zimsko mirovanje.

Po priporočilih strokovnjakov, ki jih povzema revija Women's Health, je lahko prav jesen primeren čas za nov začetek. Kdor želi izgubiti nekaj kilogramov, izboljšati telesno pripravljenost ali v vsakdan vključiti več gibanja, lahko začne že septembra. Na novoletne zaobljube in januar ni treba čakati. Če spremembe odlagamo, se lahko do začetka novega leta naberejo dodatni kilogrami, pot nazaj v boljšo telesno pripravljenost pa je zato še zahtevnejša. Pozimi nas tudi mraz veliko težje zvabi iz toplih prostorov. Če se gibanja navadimo že jeseni, je manj možnosti, da bomo ob prvih hladnejših dneh obupali.

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Jesenske temperature so za uvajanje novih navad prijetnejše, primeren pa je tudi čas. Dopustov in poležavanja na plaži je konec, otroci se vračajo v šolske klopi, vsakdanjik pa postaja bolj predvidljiv. Tako si lažje vzamemo čas zase in se brez naglice lotimo nove telesne dejavnosti. Gibanje je po poletnih mesecih za marsikoga še posebno dobrodošlo. Poleti se kljub vročini pogosto težko upremo piknikom in jedem z žara, čeprav bi nam v visokih temperaturah morda bolj prijala lahkotnejša hrana.

Prednost septembrskega začetka je tudi v tem, da telovadnice še niso tako polne kot po novem letu. Kdor se raje giblje na prostem, pa ima pred seboj še dovolj prijetnih dni za tek, kolesarjenje, pohodništvo ali druge dejavnosti. Do zime si lahko tako postopoma izboljša kondicijo in utrdi navado rednega gibanja.

Dober začetek jeseni nam lahko pomaga tudi v decembrskem prazničnem obdobju, ko so mize pogosto bogato obložene. Če smo si že prej ustvarili nekaj discipline, bomo tudi praznične dobrote lažje uživali zmerno.