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    Zapestnice, nalepke in olja ne delujejo: učinkovite so le te sestavine

    Zapestnice, nalepke in eterična olja pogosto ne pomagajo. Preverite, katere štiri učinkovine komarje res učinkovito odganjajo.
    Večja količina repelenta ne podaljša njegovega delovanja, saj obstaja zgornja meja učinkovitosti. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Večja količina repelenta ne podaljša njegovega delovanja, saj obstaja zgornja meja učinkovitosti. FOTO: Shutterstock
    B. K.
    27. 7. 2026 | 10:00
    7:32
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    Komarji niso več nadležni le ob večerih in ponoči. Zaradi različnih tujerodnih vrst nas lahko pikajo ves dan, sezona komarjev pa se ponekod raztegne od pozne pomladi vse do konca oktobra ali začetka novembra.

    Ponudba izdelkov, ki naj bi preprečevali pike, je velika. Med njimi so zapestnice, obeski, nalepke z eteričnimi olji, ultrazvočne naprave in celo aplikacije za pametne telefone. Nemški raziskovalci iz laboratorija v Regensburgu, specializiranega za komarje, so preverjali, kako učinkoviti so različni preparati in tehnologije.

    Zapestnice in ultrazvočne naprave ne zaščitijo pred piki

    Med izdelki, ki se niso izkazali za učinkovite, so zapestnice, obeski, ultrazvočne naprave in izdelki, ki vsebujejo samo rastlinska eterična olja. V to skupino sodijo tudi nalepke oziroma obliži za otroke, ki jih pogosto oglašujejo kot varno in naravno zaščito.

    Raziskovalci so izdelke preizkusili na lastni koži. Komarji so jih začeli pikati takoj, zato pri teh izdelkih ni mogoče govoriti niti o kratkotrajnem zaščitnem učinku.

    Podobno velja za doma pripravljene repelente. Pogosto je mogoče zaslediti nasvete, da naj bi komarje odganjale sivka, bazilika, rožmarin in druge aromatične rastline. Vendar njihov vonj ne zagotavlja zaščite pred piki, prav tako ne pomaga nanašanje razredčenih eteričnih olj na kožo.

    Raziskovalci so preizkusili olje čajevca, citronele in sivke. Nobeno ni preprečilo pikov. Vonj sivke je komarje za nekaj trenutkov zmedel, vendar so kljub temu pristali na koži, namazani z mešanico sivkinega in sončničnega olja, ter začeli piti kri.

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    Učinkovite so štiri preverjene učinkovine

    Za najbolj učinkovite pri odganjanju komarjev veljajo učinkovine DEET, ikaridin, IR3535 in PMD. Vse niso primerne za vse uporabnike, zato je treba pri izbiri upoštevati starost, nosečnost in okoliščine uporabe.

    • DEET zagotavlja najdaljšo zaščito

    DEET je povsem sintetična učinkovina, namenjena odraslim. Leta 1946 jo je razvila ameriška vojska, pozneje pa je bila odobrena za splošno uporabo. Izdelki z učinkovino DEET se na testih praviloma uvrščajo med najbolj učinkovite repelente. Njihov učinek lahko traja od štiri do osem ur.

    Slabost učinkovine je, da lahko v visokih koncentracijah poškoduje nekatere vrste plastike in povzroči draženje sluznice. Kljub temu velja za prvo izbiro pri zaščiti pred komarji v vročih in vlažnih območjih, kot so tropski kraji. Pri nas je primerna predvsem za odrasle, ki so dalj časa dejavni na prostem.

    • Ikaridin je manj agresiven do materialov

    Ikaridin, ki je znan tudi kot pikaridin ali bayrepel, je po načinu delovanja in trajanju zaščite podoben učinkovini DEET, čeprav se je na nekaterih testih odrezal nekoliko slabše.

    Koža ga absorbira le v majhnih količinah, poleg tega ne poškoduje plastike, zato je manj agresiven kot DEET. Ob stiku z očmi ali sluznico lahko kljub temu povzroči draženje, zato ni najprimernejši za dojenčke in majhne otroke.

    Ikaridin lahko uporabljajo tudi nosečnice. V desetodstotni koncentraciji je primeren tudi za zaščito otrok.

    • IR3535 je primeren za občutljivejše uporabnike

    IR3535 oziroma EBAAP je sintetična učinkovina, ki je skoraj brez vonja in se hitro biološko razgradi. Primerna je za občutljivejše uporabnike, med drugim za nosečnice, doječe matere, dojenčke in otroke. Za otroke se uporablja v desetodstotni koncentraciji.

    Njena pomanjkljivost je krajše delovanje. Pri visokih temperaturah in veliki vlažnosti zaščita traja le od ene do dveh ur.

    • PMD je učinkovita možnost naravnega izvora

    PMD, znan tudi kot citriodiol, je edina učinkovina naravnega izvora, ki se lahko delno primerja s sintetičnimi repelenti. Prvotno so jo odkrili v olju limoninega evkaliptusa, zato imajo izdelki z njo pogosto vonj po citrusih.

    Zaščita traja nekaj ur in je krajša kot pri učinkovini DEET, približno primerljiva pa je z delovanjem IR3535. PMD je primeren za nosečnice in otroke, starejše od treh let, ter za vse, ki iščejo zaščito naravnega izvora.

    Za nekajurno zadrževanje na domačem vrtu običajno zadošča repelent z učinkovino IR3535 ali PMD.

    Komarji lahko po nanosu še vedno pristanejo na koži

    Repelenti komarje odganjajo ob neposrednem stiku. To pomeni, da lahko komarji človeka po nanosu še vedno obletavajo ali celo pristanejo na koži. Bistveno je, da repelent prepreči, da bi kožo prebodli in začeli piti kri.

    Trajanje zaščite je odvisno od sestave izdelka, koncentracije učinkovine in uporabnika. Komarje privlačijo maščobne kisline na človeški koži, njihova količina in sestava pa se med posamezniki razlikujeta.

    Izdelki z nižjo koncentracijo učinkovine praviloma delujejo krajši čas. Zaščita je lahko krajša tudi pri izdelkih, ki hitro izhlapijo ali se hitro vpijejo v kožo.

    Repelent je treba enakomerno nanesti na vse nepokrite dele telesa. Komarji lahko pičijo tudi skozi tesna in tanka oblačila.

    Več repelenta ne pomeni daljše zaščite

    Pri nanosu je treba upoštevati navodila proizvajalca. Večja količina repelenta ne podaljša njegovega delovanja, saj obstaja zgornja meja učinkovitosti.

    Če na izdelku piše, da ščiti do pet ur, je nanos smiselno ponoviti nekoliko prej, vendar šele po najmanj štirih urah. Če zaščite ne obnovimo v predpisanem času, se verjetnost pikov poveča.

    Najprej zaščita pred soncem, nato repelent

    Strokovnjaki odsvetujejo hkratno nanašanje repelenta in kreme za zaščito pred soncem. Kadar potrebujemo obe vrsti zaščite, najprej nanesemo kremo za sončenje in počakamo približno 20 minut, da se vpije. Šele nato nanesemo repelent proti komarjem, najbolje v obliki pršila.

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