104-letnica umrla teden dni po rekordnem skoku s padalom

Trdoživa Američanka Dorothy Hoffner iz Chicaga je umrla v noči z nedelje na ponedeljek v bivanjski skupnosti za starostnike. Poslovila se je le teden dni po izjemnem podvigu. Na svojo predzadnjo nedeljo je namreč pri Ottawi v zvezni državi Illinois v tandemu skočila s padalom in tako postala najstarejša padalka na svetu. Kot kaže videoposnetek, je med lebdenjem v zraku izjemno uživala, o čemer je med drugim pričal njen blaženi nasmešek.

Tik po pristanku je 104-letnica izjavila, da so leta le številke in kako čudovito je bilo v zraku, a da je vseeno vesela, ko je spet na tleh. Neumorna starostnica je dokazovala, da lahko življenje živiš v polnosti tudi v visoki starosti. Pri vzponu na letalo si je sicer morala pomagati s hojico, skok na višini okoli 4000 metrov pa je izvedla sama. Med podobno akcijo pred štirimi leti jo je namreč nenadoma zagrabil strah in je prosila, naj jo iz letala potisnejo; takrat je to bil tudi njen prvi skok s padalom.

Natančen vzrok smrti še ni znan

Hoffnerjeva v intervjujih ni prav navdušeno razlagala o svojem otroštvu in odraščanju. Znano pa je, da ji ni bilo lahko, saj se je rodila v revščini, ni si mogla privoščiti šolanja, delala pa je kot telefonska operaterka. Nikoli se ni poročila, imela otrok, tudi drugih bližnjih sorodnikov ni omenjala. Verjela je, da ji je njen življenjski slog omogočal več svobode in brezskrbnosti, ko si je lahko vsak trenutek privoščila pustolovski izlet v neznano. Njena življenjska filozofija je bila različica biblijskega izreka: »Ljubi svojega soseda kot samega sebe. Seveda pa ne maram prav vseh sosedov.«

Kot zatrjuje Joe Conant, zdravstveni tehnik, s katerim sta se navezala, kot bi bil njen vnuk, ji vsa pozornost po oktobrskem dosežku najprej ni bila preveč všeč. To mu je med drugim zaupala med dolgimi pogovori, ki sta jih imela tudi zunaj njegovega delovnega časa. Proti koncu delovnega tedna pa je prošnje medijev za intervju videla kot priložnost, da bo lahko spoznala še več novih ljudi.

Po Conantovih besedah sta se še v nedeljo podnevi pogovarjala po telefonu, ko je trosila šale na račun svojega letenja po zraku. Načrtovala je že naslednji projekt visoko nad tlemi, tj. polet z balonom, saj tudi tega še nikoli ni izkusila. Decembra bi dopolnila 105 let. Natančen vzrok smrti Hoffnerjeve za zdaj ni znan. Najverjetneje pa jo bodo uvrstili na seznam Guinnessove knjige rekordov. Pred njo je lani spomladi naslov najstarejše padalke osvojila 103-letna Švedinja Linnea Ingegard Larsson, sicer tudi mama petih otrok in babica, ki ima kar trideset pravnukov.