20 milijonov v petih dneh

Christopher Nolan je med snemanjem dajal napotke Johnu Davidu Washingtonu, čigar oče je znani igralec in dvakratni oskarjevec Denzel Washington. FOTO: Melinda Sue Gordon/arhiv studia

Pri snemanju Teneta z denarjem niso varčevali. FOTO: Melinda Sue Gordon/arhiv studia

Prvi poskus vrnitve v normalo je film Tenet režiserja Christopherja Nolana, prvi veliki hollywoodski film po šestih mesecih. V prvih petih dneh na sporedu je v ZDA zaslužil 20,2 milijona dolarjev ali dobrih 17 milijonov evrov, po svetu pa 150 milijonov zelencev.V normalnih časih bi bila ta številka za blockbuster, v katerega so vložili 200 milijonov dolarjev, skrb vzbujajoča, toda odkar po svetu razsaja novi koronavirus, o normalnosti težko govorimo. Veliko ameriških kinematografov je namreč še vedno zaprtih ali delujejo v zmanjšanem obsegu.Distributer filma Warner Bros. računa na dober izplen Teneta ob prazniku dela, ki so ga v ZDA praznovali ta konec tedna. »Rezultate začetka predvajanja filma v pandemiji je dobesedno nemogoče primerjati s katerimi koli drugimi okoliščinami,« so pri Warner Bros. zapisali v izjavi za javnosti.Film je sicer eden najdražjih doslej posnetih filmov sploh. Niti za eno sekvenco med snemanjem niso uporabili zelenega ekrana, med drugim pa so si privoščili tudi čisto pravo eksplozijo boeinga 747. Film so posneli v ZDA, Veliki Britaniji, Estoniji, Italiji, Indiji, na Danskem in Norveškem, režiser pa pravi, da zgodba »povzema idejo o času in o tem, kako ga doživljamo; hkrati povezuje elemente znanstvene fantastike in klasičnih vohunskih filmov«.O konceptu je razmišljal dolgo, z idejo časa pa se ni poigral prvič, nasprotno, lahko bi rekli, da gre za rdečo nit njegovega ustvarjanja, saj nam je variante na to temo ponudil že v filmih Sledenje, Memento, Medzvezdje in tudi v batmanovski trilogiji. Filmi režiserja, ki je 30. julija dopolnil 50 let, so doslej zaslužili skoraj pet milijard ameriških dolarjev, z Dunkirkom pa si je prislužil prvo nominacijo za oskarja za najboljšo režijo.V glavnih vlogah najnovejšega Nolanovega spektakla nastopatain, sin bolj znanega Denzela Washingtona. Ogledate si ga lahko v več kot 70 državah na svetu, seveda tudi v slovenskih kinematografih.