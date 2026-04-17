85-letna Francozinja po prijetju agentov ICE končno doma

Te dni je odmevala zgodba 85-letne Francozinje Marie-Thérèse Ross-Mahé. V ZDA se je preselila zaradi poroke z vojnim veteranom Billom Rossom, ki ga je prvič srečala pred šestimi desetletji. Ker ji je preteklo 90-dnevno dovoljenje za bivanje, so jo 1. aprila agenti zvezne službe za priseljevanje in carine (ICE) aretirali. Teden dni pozneje ni bilo več glasu od nje. Ko so jo obiskali francoski konzularni uradniki, so poročali, da je imela težave s srcem in hrbtom. Ko se je danes končno vrnila domov, je njeno vrnitev pozdravil tudi francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Ob pristanku na pariškem letališču je bila po poročanju New York Timesa še vedno oblečena v zaporniška oblačila – oranžne čevlje, trenirko in siv pulover, prekrit z madeži in luknjami, je povedal eden od njenih sinov. Bila je v šoku in po preizkušnji fizično in psihično izčrpana.

Njen zakon z Billom Rossom ni trajal dolgo; Ross je umrl januarja letos. FOTO: posnetek zaslona

Zakonca Ross sta se prvič srečala v Natovem oporišču v zahodni Franciji, kjer je bil on vojak, ona pa tajnica. Ross se je leta 1966 vrnil v ZDA, izgubila sta stik, se poročila – vsak v svoji državi – in imela otroke. Leta 2010 sta se ponovno povezala in se obiskala s svojima zakoncema. Do leta 2022 sta oba ovdovela in začela razmerje.

Francozinja je prišla v Alabamo junija lani, v ZDA je vstopila s turističnim vizumom, ki ji je dovoljeval 90-dnevno bivanje. Ross je januarja letos nenadoma umrl, in ker je bila še vedno brez dokumentov – čakala naj bi na zeleno karto –, so jo prijeli agenti ICE. Moževa smrt je povzročila tudi dedni spor z njegovim sinom.