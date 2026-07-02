94-letnica o življenju v Tanzaniji: To je bil nenapisan zakon za nas tujce

Pred šestimi desetletji je etnologinja Živka Črnivec z družino odšla v Tanzanijo, kjer je preživela štiri leta v času, ko je bila država še mlada in polna nasprotij. Spominja se srečanj z divjimi živalmi, vsakdanjega življenja med različnimi kulturami, nenapisanih pravil, ki so veljala za tujce, ter izkušenj, ki so ji za vedno razširile pogled na svet.

»Dogajale so se sila nenavadne stvari. Neko jutro je pred rafinerijo nafte sedel lev in delavci niso mogli v službo, drugič pa se je na železniške tire usedla čreda slonov,« pripoveduje sogovornica. A pravi, da ji Afrika ni zapustila le nepozabnih zgodb, temveč predvsem pomembno življenjsko spoznanje: »Naučili so me, da je treba biti zelo potrpežljiv, uvideven in razumevajoč do drugačnih ljudi.«

V pogovoru, ki je nastal malo preden se je sogovornica žal za vedno poslovila, je 94-letnica spregovorila tudi o staranju, hitrem tempu sodobnega sveta, pomenu branja in stikih z mlajšimi generacijami. Celoten intervju z Živko Črnivec preberite na Onaplus.si.