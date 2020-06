99 let kraljičinega soproga

Preberite še



Zakon, ki traja vse od leta 1947. FOTO: Pool/Reuters

Vojvoda Edinburški je leta 2017 pri 95 letih prenehal opravljati uradne dolžnosti. Foto Pool New/Reuters

Danes praznuje 99. rojstni dan britanski princ Philip . Pripravil bo manjšo slovesnost na gradu Windsor, kamor se je na začetku marca zaradi epidemije covida-19 zatekel z ženo kraljico Elizabeto II.Po poročanju britanskih medijev bo vojvoda Edinburški najprej kosil s kraljico, nato se bo prek aplikacije zoom in videoklicev slišal z družinskimi člani in prijatelji, tudi princem Charlesom, vojvodom in vojvodinjo Cambriško ter Harryjem in Meghan Markle.Poznavalec kraljeve družine in avtor biografije o kraljici Robert Lacey je za revijo Hello! pojasnil, da je princ Philip od nekdaj velik ljubitelj tehnologije in elektronskih naprav, zato bo skoraj gotovo užival v pogovoru z vnuki in pravnuki. Z britanskega ministrstva za obrambo so sporočili, da letos zaradi izrednih razmer ne bo topovskih salv, s katerimi tradicionalno počastijo monarhov rojstni dan. Princ Philip se je rodil 10. junija 1921 na kuhinjski mizi družinske vile Mon Repos na grškem otoku Krf. Oče, princ Andrej, je bil poklicni vojak v grški vojski in sedmi otrok Jurija I. Grškega, mati, princesa Alice, je bila hči princa Louisa Battenberškega, vrhovnega poveljnika angleške mornarice ob izbruhu prve svetovne vojne.Med drugo svetovno vojno je služil v kraljevi mornarici, leta 1947 pa se je poročil z Elizabeto. Poročno slovesnost v Westminstrski opatiji je radio BBC prenašal 200 milijonom poslušalcev. V zakonu so se paru rodili štirje otroci: Charles, Anne, Andrew in Edward. Imata po osem vnukov in pravnukov.Vojvoda Edinburški je leta 2017 pri 95 letih prenehal opravljati uradne dolžnosti, a je kljub temu še polnil naslovnice. Pri 97. letih je bil vpleten v prometno nesrečo in se je šele po pritisku javnosti odrekel svojemu vozniškemu dovoljenju. Malo pred lanskim božičem pa je bil za Britance nov šok, ko so princa sprejeli v bolnišnico. Podrobnosti niso bile znane, le da so ga sprejeli preventivno, je pa Philip sveti večer potem že preživel ob družini na posesti Sandringham.Kljub zavidljivi starosti princ ni izgubil svojega pikrega smisla za humor. »Nič ne spodbudi nekoga bolj, kot da se ga spominja, da leta minevajo vse hitreje in da začne lak odstopati od starih okvirjev,« je zapisal princ leta 2011, ko je prejel naziv »starec leta«.Princ je bil v svojih skoraj sto letih pokrovitelj, predsednik ali član več kot 780 organizacij in je ostal z njimi povezan tudi po jeseni leta 2017, ko se je upokojil. Od leta 1952 je sicer opravil več kot 22.000 samostojnih obveznosti v službi palače.