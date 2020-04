99-letnik s hojo po vrtu zbral za več kot sedem milijonov evrov prostovoljnih prispevkov

Ne namerava odnehati

»To počnem zaradi zdravstvene službe, ki mi je večkrat priskočila na pomoč, in vselej potrpežljivih in prijaznih medicinskih sester,« je povedal stotnik, devetindevetdesetletni Britanec, ki je doslej zbral skoraj sedem milijonov funtov, kar je več kot sedem milijonov evrov za Britansko državno zdravstveno službo (NHS). Nekdanji vojni veteran se je namreč odločil, da bo v dobrodelne namene stokrat obkrožil svoj domači vrt v kraju Marston Moretaine v Združenem kraljestvu, preden bo konec meseca dopolnil sto let.Moore je začel zbirati denar za zdravstveno osebje, ki mu je v preteklosti pomagalo ozdraviti zlomljeni kolk, z njihovo pomočjo je premagal tudi raka. Prav to osebje je zdaj v prvih vrstah v bitki proti novemu koronavirusu. Moore se je svojega vrta, ki ima obseg petindvajset metrov, lotil s hoduljo na kolesih, po vsakih desetih krogih pa je napravil premor.Potem ko je prejšnji teden postavil spletno stran za pomoč zdravstvenim delavcem, je že več kot 325.000 ljudi prostovoljno darovalo denar, a stotnik, ki se je med drugo svetovno vojno boril v Indiji in v Burmi, ne namerava odnehati. Napovedal je, da bo svoj vrt prehodil še najmanj stokrat. »Vsakič ko pomislim, za koga je ta denar – za vse pogumne in super zdravnike in medicinske sestre –, si rečem, da si zaslužijo vse do zadnjega penija. Upam, da mi bo uspelo zbrati še več sredstev,« je še dejal Moore.Denar, ki mu ga je uspelo zbrati, bodo namenili za elektronske naprave, s katerimi bodo pacienti v bolnišnicah lahko komunicirali s svojimi najdražjimi, za zaščitno opremo za zdravstveno osebje in za lokalne skupnosti, ki bodo zadolžene za podporo pacientom, potem ko jih bodo izpustili iz bolnišnic.