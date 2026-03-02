  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Vampirji z juga pobrali igralsko smetano

    Najbolj zaželeno nagrado panožnega sindikata je pobrala zgodovinska grozljivka Grešniki o krvosesih na segregiranem jugu Združenih držav.
    Igralska ekipa zelo netipične vampirske grozljivke je dobila nagrado kolegov iz igralskega sindikata Actor Awards, Michael B. Jordan (na fotografiji tretji z desne) pa še za najboljšo moško glavno vlogo. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    G. U.
    2. 3. 2026 | 12:47
    2. 3. 2026 | 15:03
    3:39
    A+A-

    Pred velikim klimaksom vsakoletne sezone filmskih nagrad, podelitvijo oskarjev, se zvrsti cela vrsta drugih. Na drugem mestu najprestižnejših so zlati globusi, na tretjem pa od leta 1995, ko so jih začeli podeljevati, nagrade sindikata filmskih in televizijskih igralcev ter radijskih ustvarjalcev Sag-Aftra Actor Awards (do letos Sag Awards). Najbolj zaželeno nagrado kolegov, za najboljšo igralsko ekipo, je pobral žanrski fenomen lanskega leta, (ne samo) grozljivka Sinners (Grešniki). Za glavno moško vlogo pa jo je za vlogo v njej dobil 39-letni Michael B. Jordan, ki je premagal hollywoodska velikana Leonarda DiCapria in Ethana Hawka.

    Nagrado Actors Awards približno 170.000 članov sindikata z glasovalno pravico podeljuje v dveh ločenih kategorijah, za filmske in televizijske igralce. V nasprotju z večino drugih, ki se poklonijo vsem mogočim elementom filmske produkcije, pa se posveča samo igri. V filmskem delu jih podelijo samo šest, poleg omenjenih dveh še za najboljšo igralko, najboljšo stransko igralko in igralca ter za najboljšo kaskadersko ekipo. Za najboljšo žensko predstavo jo je dobila 36-letna Jessie Buckley za vlogo v Hamnetu, zgodovinski biografski drami o tem, kako sta se v 16. stoletju z izgubo 11-letnega sina spoprijela William Shakespeare in njegova žena Anne Hathaway (Jessie Buckley).

    Hamneta, ki je letos že pobral zlati globus za najboljši film, Buckleyjeva pa je bila nagrajena za najboljšo glavno žensko vlogo, smo si v slovenskih kinih lahko ogledali. Grešnikov, ki veljajo za glavnega osmoljenca zadnjih zlatih globusov, a so z zgodovinskim rekordom, kar 16 nominacijami, glavni favoriti za letošnje oskarje, pa ne. Bili so tudi velika mednarodna komercialna uspešnica, prinesli so 312 milijonov evrov, kar je za žanrski izdelek izjemna številka. Morda bodo Grešniki zdaj oziroma bolj verjetno po morebitnem triumfu na oskarjih le strašili tudi z naših velikih platen.

    Film se dogaja na ameriškem jugu v 30. letih prejšnjega stoletja. Glavni junaki so črnci, in ker so bili to časi, ko so bile rase tam ostro ločene in linčanja črncev za kakršnakoli kazniva dejanja ali pa kar tako, za šport, povsem vsakdanja, je to seveda pomembna tema. In tudi takratna folklora s Kukluksklanom na čelu. Vendar tokrat za spremembo črncev na segregiranem jugu ne terorizirajo samo belci, ampak tudi vampirji, katerih šef je seveda belec. Najbrž je hotel režiser Ryan Coogler s tem poudariti, kako so včasih belci – v njegovem filmu ne samo metaforično – pili kri črncem.

    Glavni zvezdnik Grešnikov Michael B. Jordan je tudi sam dober režiser, a tokrat ni sedel na stol. V filmu je odigral dvojno vlogo enojajčnih dvojčkov. Najbolj znan je po vlogah boksarskega šampiona Adonisa Creeda v za zdaj tridelni franšizi Creed, sicer izpeljanki legendarne boksarske franšize Rocky Sylvestra Stallona. Prvega Creeda (2015) je režiral Coogler, tretji in finančno najuspešnejši del (2023), v katerem sicer ni bilo več Stallona, pa Jordan.

