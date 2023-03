Adidas toži gibanje Življenja temnopoltih štejejo

Svetovno znano ameriško protestno politično in družbeno gibanje Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter, krajše BLM) se bo moralo spopasti s tožbo nemške mednarodne korporacije Adidas, ki jo od januarja letos vodi 57-letni Norvežan Bjørn Gulden; nekdanji profesionalni nogometaš in rokometaš je prej direktoroval tudi v Pumi, Pandori in Deichmannu.

Kot aktualni prvi mož giganta športnih oblačil gibanju BLM očita, da njihov spremenjeni logotip in celostna podoba preveč spominjata na tipične tri vzporedne črte zaščitene blagovne znamke Adidas. Te so v uporabi že več kot sedemdeset let. Prav zato ga poziva, naj nov dizajn s tremi vzporednimi rumenimi črtami, ki se med drugim pojavljajo na promocijskih majicah in torbah, nemudoma umakne.

Odziv najpozneje 6. maja

Gibanje BLM je sicer oddalo vlogo za zaščito blagovne znamke z omenjeno podobo že leta 2020. Na uradno zahtevo Adidasa po umiku se mora po podatkih ameriškega urada za blagovne znamke odzvati najpozneje do 6. maja. Organizacija proti diskriminaciji temnopoltih BLM je nastala leta 2013 v povezavi z bojem proti policijski brutalnosti.

Najbolj se je okrepila in požela pozornost javnosti po vsem svetu leta 2020 po smrti Afroameričana Georgea Floyda, ki ga je umoril belopolti policist Derek Chauvin. Takrat je podpora odrasle ameriške javnosti BLM narasla na 67 odstotkov, že leto pozneje pa je padla na 52 odstotkov; lani je število naraslo za štiri odstotke. O gibanju, ki ga podpirajo večinoma liberalci, konservativcem pa ni najbolj všeč, se zdaj spet več govori prav zaradi tožbe.