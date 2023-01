Afganistanke gredo na olimpijske igre

V ljubljanskem Kinodvoru si je bilo včeraj moč premierno ogledati film Smučarske sanje slovenske režiserke Haidy Kancler. Kanclerjeva je spremljala tri afganistanska dekleta, ki sanjajo, da bi postale profesionalne smučarke in se udeležile olimpijskih iger.

Filmska zgodba je bila prvič prikazana na lanskem Festivalu dokumentarnega filma, svetovno premiero pa je še pred tem doživela na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma v grškem Solunu.

Po režiserkinih besedah se je film pravzaprav – zgodil, kanclerjevo je zanimalo, kaj v Afganistanu počne slovenska učiteljica smučanja. V državi imajo namreč s strani Švice podprt smučarski klub, ki mlade Afganistance in Afganistanke uči prvih smučarskih zavojev. Ideja je dobila krila, projektu se je pridružilo več organizacij, ki naj bi trem afganistanskim dekletom omogočile, da se podajo v profesionalne športne tokove.

Dokumentarec spremlja Ano, ki dekletom sporoči, da lahko odidejo v Evropo na usposabljanje za učiteljice smučanja. A ko po dveh letih priprav v domovini končno pridejo na staro celino, usoda se zdi znana z nešportnih vej življenja, se sanje podrejo. Dve poizkušata nezakonito pobegniti v Nemčijo, zgodba je polna zapletov, pretežno zaznamovanih s solzami in osebnimi padci.

Politično nekorektno

»Ko smo se pred leti začeli prijavljati na razpise, je bila predvidena zgodba seveda drugačna. Film s srečnim koncem in politično korektno zgodbo o uspehu, ki bi zadostil mednarodnim festivalskim željam. A ko sem našla punce, se je perspektiva hitro obrnila. Poskusila sem ujeti glas njihove kulture in njihov pogled na nas, kako Afganistanci dojemajo našo belsko domnevno dobrosrčnost in dobrodelnost,« je izjavila režiserka.

Mariborčanka Haidy Kancler (aka Maja Senekovič) je z diplomo iz dokumentarnega filma končala študij medijskih komunikacij. Med študijem je sodelovala s TV Slovenija, bila tudi asistentka režije na berlinski X-Filme creative pool in opravila prakso na dunajskem ORF. Od konca študija je svobodna filmska ustvarjalka. Sodeluje z različnimi produkcijskimi hišami in televizijami, njen portfolio pa sestavljajo studijske in terenske televizijske oddaje, dokumentarne oddaje, dokumentarni filmi, korporativni in promocijski filmi ter televizijske reklame. Za svoja dela je prejela nagrade doma in v tujini in bila članica različnih žirij.