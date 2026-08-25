Ajda Erjavec: Slovensko šolstvo potrebuje več kot le še eno prenovo

Le nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta se slovenske šole znova pripravljajo na spremembe. A psihologinja in andragoginja Ajda Erjavec, ki je več kot dve desetletji dejavna na področju pedagoškega in svetovalnega dela z mladimi, opozarja, da prenove same po sebi niso dovolj. »Še nobena od prenov šolstva v tej državi ni bila izpeljana zares dobro, saj se vedno znova pozabi na usposabljanje ljudi, ki naj bi zapisane spremembe prevedli v prakso,« pravi.

Ob tem jo še bolj skrbijo spremembe, ki jih opaža pri otrocih in mladostnikih. Duševnih stisk je več, težave se pojavljajo tudi v komunikaciji in sodelovanju, mladi pa imajo vse manj priložnosti za pristne odnose in zdravo reševanje konfliktov. Vedno večji vpliv imajo tehnologija, družbena omrežja, visoka pričakovanja in pritisk okolja. Kot pravi Erjavčeva, postopoma izgubljamo celo eno temeljnih sredstev povezovanja – jezik.

Kje je pri tem odgovornost šole in kje staršev? Zakaj lahko pretirana pomoč otrokom preprečuje razvoj samostojnosti, kako na mlade vplivajo pričakovanja odraslih in zakaj Erjavčeva meni, da moramo učiteljem povrniti strokovno avtoriteto? V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite tudi, kaj bi bilo treba v slovenskem šolstvu spremeniti in kaj pred začetkom novega šolskega leta svetuje učencem, učiteljem in staršem.