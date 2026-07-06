Kdo je politik, ki ga maje flamingo revolucija

Že več kot mesec dni potekajo v Albaniji vsakodnevni protesti, v katerih je policija v glavnem mestu Tirani konec prejšnjega tedna za krotenje množice, v njej je bilo več deset tisoč ljudi, uporabila gumijevke, solzivec in vodni top. Demonstracije so se začele kot zahteve za varovanje narave, zdaj pa zahtevajo odhod dolgoletnega premiera Edija Rame.

Politik s polnim imenom Edvin Kristaq Rama se je znašel pod pritiskom, ker je poskrbel, da je Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, sicer mož njegovega najljubšega otroka, hčere Ivanke Trump, lahko začel graditi razkošno turistično središče na jadranski obali Albanije. Seveda razvojni projekti, vredni več milijard evrov, posebno v slabo razvitih državah, niso sami po sebi nič slabega. Težava je v tem, da je Kushner bagre poslal na zaščiteno, ekološko občutljivo območje, kjer domujejo številne živali. Med njimi tudi plamenci oziroma flamingi, po katerih je vstaja dobila ime flamingo revolucija.

Ker je bil Rama, ki je v soboto praznoval 62. rojstni dan, gluh za začetne zahteve protestov, so se naravovarstvenikom pridružili tudi nezadovoljni z dolgoletnim in vedno bolj avtoritarnim premierom. Demonstracije so se iz protigraditeljskih spremenile v protivladne in začele resno majati položaj Rame.

Politik iz Tirane je na oblasti od leta 2013, ko je zmagal na volitvah s svojimi socialisti, ki so na začetku 90. let nastali iz delavske stranke oziroma komunistične partije. Po lanskih volitvah ima stranka Rame v enodomnem parlamentu absolutno večino 82 od 140 poslancev. Premier s svojo četrto vlado torej vlada brez težav. Nedvomno je Albanija od leta 2013 v vseh pogledih napredovala, med drugim je članica Nata in se bliža Evropski uniji. Vendar je Rama, kakor se po dolgih letih na oblasti rado zgodi, postajal vedno bolj avtoritaren. Trmoglavo vztrajanje pri podpori in izpeljavi enega od balkanskih projektov Trumpovega klana je bilo samo iskra, zaradi katere je v deželi orlov vzplamtelo dolgo tleče nezadovoljstvo.

Za 62. rojstni dan so v soboto demonstranti Ediju Rami pripravili betonsko torto, na vrh katere so postavili maketo zapora. FOTO: Florion Goga/Reuters

Kot sin režimskega kiparja v komunistični Albaniji je začel Rama že v mladih letih slikati. Tudi za Balkan, kjer živijo najvišji ljudje na svetu, je z več kot dvema metroma višine nenavadno visok. Po Guinnessovi knjigi rekordov je celo najvišji državni voditelj na svetu, čeprav naj bi bil predsednik Mozambika Daniel Chapo nekaj centimetrov višji. Orjaški Rama je bil nekoč košarkar, in to dober, član državne reprezentance. Po diplomi iz slikarstva se je leta 1994 preselil v Pariz in tam živel kot slikar. V domovino se je vrnil leta 1998, ko so mu socialisti ponudili položaj ministra za kulturo, mladino in šport. Po dveh letih je postal župan Tirane in tako uspešno preobrazil turobno socialistično podobo mesta, da mu je mednarodno združenje županov leta 2004 podelilo naziv najboljšega med njimi na svetu.

Član socialistov je postal leta 2003 in kmalu prevzel vodenje takrat opozicijske stranke. Popeljal jo je v smer novodobne levice, torej stran od tradicionalne ideologije. Tudi z zamenjavo starih kadrov je pridobival podporo ljudstva in leta 2013, takrat še v koaliciji z drugimi levimi strankami, dobil dovolj parlamentarnih glasov za sestavo vlade. Na naslednjih treh volitvah so absolutno večino osvojili že sami socialisti. Očitno je Rama po največjem volilnem uspehu lansko leto precenil svojo podporo, čeprav je res, da njegova moč izvira predvsem s podeželja, protesti pa potekajo večinoma v mestih. Trumpov klan na Balkanu še kar gradi, flamingo revolucija se nadaljuje, Rama (za zdaj) ostaja na oblasti.