    Umrl je Albin Pibernik, pilot in eden najmlajših partizanov

    Pri enajstih letih je postal sirota. Bil je priča številnim zgodovinskim dogodkom. Prvi let z letalom je opravil pri 16 letih.
    Albin Pibernik je kot enajstletnik preživel igmanski marš. FOTO: Črt Piksi
    Albin Pibernik je kot enajstletnik preživel igmanski marš. FOTO: Črt Piksi
    R. I.
    24. 4. 2026 | 15:26
    24. 4. 2026 | 15:27
    Umrl je Albin Pibernik, med drugo svetovno vojno eden najmlajših udeležencev narodnoosvobodilnega boja. Rojen je bil leta 1931 na Jesenicah. Kot enajstletni deček je na začetku leta 1942 preživel igmanski marš, med katerim je umrla njegova mati Julka. Njegov oče, prav tako Albin, je padel v partizanih kmalu zatem, oktobra 1942.

    image_alt
    Ostal sem v partizanih, ker sem dobro hodil

    Starša sta bila revolucionarja in partizana. Kot navaja portal Obrazi slovenskih pokrajin, so zaradi političnega delovanja junija 1941 gestapovci njegovega očeta zaprli v begunjske zapore. Od tam je bil odpeljan v šentviške zapore, kjer je bila zbirna baza za družine, ki so jih določili za izgon v Srbijo. Čez teden dni so gestapovci v šentviške zapore pripeljali še njegovo mamo in Albina ter družino izgnali v Prilički Kiseljak pri Užiški Požegi v Srbiji.

    Preberite intervju z Albinom Pibernikom.

    image_alt
    Z bojnih letal na civilne pristajalne steze

    Prvi let pri šestnajstih letih

    Albin Pibernik. FOTO: Črt Piksi
    Albin Pibernik. FOTO: Črt Piksi
    Albin Pibernik je bil skupaj s starši del slovenske partizanske čete, imenovane po Ivanu Cankarju ter prve proletarske brigade. Oče Albin, leta 1942 dodeljen v Tomšičevo brigado v Sloveniji, pa je padel oktobra 1942 pri preskrbovalni akciji na Dolenjskem.

    Po smrti staršev je za Albina Pibernika poskrbel sam Tito, ki je sodeloval z njegovimi starši. Nekaj mesecev po smrti očeta so ga potem poslali k teti, očetovi sestri Angeli Vovk v Ljubljano.

    Ob koncu vojne je bil star komaj štirinajst let. Nadaljeval je šolanje v Ljubljani in se po vrnitvi na Jesenice zaposlil v železarni. Leta 1946 je na Bledu srečal Aleksandra Rankovića, ki mu je omogočil šolanje v Beogradu. Tam je obiskoval vojno letalsko akademijo in postal pilot vojnega letalstva. Prvi let  je opravil s komaj šestnajstimi leti.

    Vojaški pilot je ostal do leta 1962, zatem je na svojo željo postal civilni pilot. Za Adrio je letel okoli dvajset let, upokojil se je leta 1982. Z letalom je obiskal vse kontinente sveta. Pilot je bil kar 35 let, nabral je 13.000 ur ali 500 dni letenja.

    »Bilo je tako mrzlo, da je pokalo drevje. Če se prav spomnim, je bilo celo –32 stopinj. To so mi povedali leta pozneje. Trpeli smo. Nikoli me še ni tako zeblo. Nekateri so si pri prečkanju reke pri Rajlovcu zmočili noge in dobili omrzline. Devet jih je umrlo,« se je spominjal igmanskega marša.

    29. januarja 2022 je bil še zadnji udeleženec na prireditvi ob 80-letnici tega pohoda I. proletarske brigade na Igmanu v Bosni in Hercegovini.

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razredni sovražnik Stevo

    Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
    Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ekskluzivno

    Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

    Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Telekomunikacije

    Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

    Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Albin Pibernik, pilot in eden najmlajših partizanov

    Pri enajstih letih je postal sirota. Bil je priča številnim zgodovinskim dogodkom. Prvi let z letalom je opravil pri 16 letih.
    24. 4. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka, v čevapčičih odkrili žveplov dioksid

    Uprava za varno hrano je pred prazniki odpoklicala tudi krekerje.
    24. 4. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Pokal EHF

    Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

    Celje Pivovarna Laško jutri v polfinalu pokala EHF z močnim Ohridom. Spopad mladosti in izkušenj tudi v znamenju Edija Kokšarova.
    Peter Zalokar 24. 4. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Sezona se bliža

    Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

    Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po podatkih na portalu Camping.info stane od 14,38 in 41,26 evra.
    24. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

    Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
    Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Pokal EHF

    Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

    Celje Pivovarna Laško jutri v polfinalu pokala EHF z močnim Ohridom. Spopad mladosti in izkušenj tudi v znamenju Edija Kokšarova.
    Peter Zalokar 24. 4. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Sezona se bliža

    Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

    Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po podatkih na portalu Camping.info stane od 14,38 in 41,26 evra.
    24. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

    Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
    Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Se bodo cene znižale?

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več

