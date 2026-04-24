Umrl je Albin Pibernik, pilot in eden najmlajših partizanov

Umrl je Albin Pibernik, med drugo svetovno vojno eden najmlajših udeležencev narodnoosvobodilnega boja. Rojen je bil leta 1931 na Jesenicah. Kot enajstletni deček je na začetku leta 1942 preživel igmanski marš, med katerim je umrla njegova mati Julka. Njegov oče, prav tako Albin, je padel v partizanih kmalu zatem, oktobra 1942.

Starša sta bila revolucionarja in partizana. Kot navaja portal Obrazi slovenskih pokrajin, so zaradi političnega delovanja junija 1941 gestapovci njegovega očeta zaprli v begunjske zapore. Od tam je bil odpeljan v šentviške zapore, kjer je bila zbirna baza za družine, ki so jih določili za izgon v Srbijo. Čez teden dni so gestapovci v šentviške zapore pripeljali še njegovo mamo in Albina ter družino izgnali v Prilički Kiseljak pri Užiški Požegi v Srbiji.

Prvi let pri šestnajstih letih

Albin Pibernik. FOTO: Črt Piksi

Albin Pibernik je bil skupaj s starši del slovenske partizanske čete, imenovane poter prve proletarske brigade. Oče Albin, leta 1942 dodeljen v Tomšičevo brigado v Sloveniji, pa je padel oktobra 1942 pri preskrbovalni akciji na Dolenjskem.

Po smrti staršev je za Albina Pibernika poskrbel sam Tito, ki je sodeloval z njegovimi starši. Nekaj mesecev po smrti očeta so ga potem poslali k teti, očetovi sestri Angeli Vovk v Ljubljano.

Ob koncu vojne je bil star komaj štirinajst let. Nadaljeval je šolanje v Ljubljani in se po vrnitvi na Jesenice zaposlil v železarni. Leta 1946 je na Bledu srečal Aleksandra Rankovića, ki mu je omogočil šolanje v Beogradu. Tam je obiskoval vojno letalsko akademijo in postal pilot vojnega letalstva. Prvi let je opravil s komaj šestnajstimi leti.

Vojaški pilot je ostal do leta 1962, zatem je na svojo željo postal civilni pilot. Za Adrio je letel okoli dvajset let, upokojil se je leta 1982. Z letalom je obiskal vse kontinente sveta. Pilot je bil kar 35 let, nabral je 13.000 ur ali 500 dni letenja.