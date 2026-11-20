Prvi teniški igralec sveta Alexander Zverev se sooča z novo tožbo nekdanje partnerke Brende Patee, ki mu očita, da je napačno predstavil razplet sodnega postopka zaradi domnevnega nasilja v družini. Povod so njegove izjave za francoski športni dnevnik L'Équipe, v katerih je zatrjeval, da je bila njegova nedolžnost dokazana.
Patea, s katero ima Zverev hčerko, ga je obtožila, da jo je maja 2020 med prepirom v Berlinu potisnil ob steno in davil. Teniški igralec je očitke zanikal. Kazenski postopek se je junija 2024 končal brez sodbe, potem ko sta strani dosegli poravnavo. Zverev je privolil v plačilo 200.000 evrov, vendar sodišče ni odločilo o njegovi krivdi ali nedolžnosti.
Po besedah odvetnika Brende Patea Michaela Scheeleja je Zverev s trditvami o dokazani nedolžnosti kršil njun dogovor in škodoval ugledu nekdanje partnerke. »Po objavi intervjuja je doživela pravi val spletnih napadov, kar škoduje tudi njenemu poslu,« je povedal za Deutsche Welle.
Pravna ekipa Patejeve zahteva prepoved ponavljanja spornih izjav. Za morebitne prihodnje kršitve bi lahko Zverevu grozila denarna kazen do 250.000 evrov.
Odvetniki Zvereva očitke zavračajo. Poudarjajo, da kazenski postopek ni privedel do ugotovitve krivde in da ima njihov klient pravico javno izraziti svoje prepričanje o nedolžnosti. »Postopek nameravamo voditi na sodišču, ne v medijih,« so sporočili.
Zverev se je z očitki o nasilju v partnerskih odnosih soočal že v preteklosti. Njegova nekdanja partnerka Brenda Patea, s katero ima hčerko, ga je obtožila, da jo je maja 2020 med prepirom v Berlinu fizično napadel. Nemško tožilstvo mu je očitalo telesno poškodovanje, Zverev pa je očitke ves čas zanikal, je poročal BBC.
Kazenski postopek se je 7. junija 2024 končal brez sodbe, potem ko sta strani dosegli poravnavo. Zverev je privolil v plačilo 200.000 evrov. Sodišče ni ugotovilo njegove krivde, poravnava pa ni pomenila priznanja krivde, navaja Reuters.
Pred tem ga je fizičnega in psihičnega nasilja obtožila tudi nekdanja partnerka Olga Šaripova. Njene obtožbe so se nanašale na domnevne dogodke leta 2019, med drugim v Monaku, New Yorku, Ženevi in Šanghaju. Zverev je očitke zanikal. Združenje ATP je po 15-mesečni neodvisni preiskavi januarja 2023 sporočilo, da ni zbralo dovolj dokazov za potrditev obtožb, zato proti igralcu ni uvedlo disciplinskih ukrepov.
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