Prvi teniški igralec sveta Alexander Zverev se sooča z novo tožbo nekdanje partnerke Brende Patee, ki mu očita, da je napačno predstavil razplet sodnega postopka zaradi domnevnega nasilja v družini. Povod so njegove izjave za francoski športni dnevnik L'Équipe, v katerih je zatrjeval, da je bila njegova nedolžnost dokazana.

Patea, s katero ima Zverev hčerko, ga je obtožila, da jo je maja 2020 med prepirom v Berlinu potisnil ob steno in davil. Teniški igralec je očitke zanikal. Kazenski postopek se je junija 2024 končal brez sodbe, potem ko sta strani dosegli poravnavo. Zverev je privolil v plačilo 200.000 evrov, vendar sodišče ni odločilo o njegovi krivdi ali nedolžnosti.

Zverev naj bi kršil njun dogovor in škodoval ugledu partnerke

Po besedah odvetnika Brende Patea Michaela Scheeleja je Zverev s trditvami o dokazani nedolžnosti kršil njun dogovor in škodoval ugledu nekdanje partnerke. »Po objavi intervjuja je doživela pravi val spletnih napadov, kar škoduje tudi njenemu poslu,« je povedal za Deutsche Welle.

Pravna ekipa Patejeve zahteva prepoved ponavljanja spornih izjav. Za morebitne prihodnje kršitve bi lahko Zverevu grozila denarna kazen do 250.000 evrov.

Alexander Zverev in Brenda Patea FOTO: Omrežje X

Odvetniki Zvereva očitke zavračajo. Poudarjajo, da kazenski postopek ni privedel do ugotovitve krivde in da ima njihov klient pravico javno izraziti svoje prepričanje o nedolžnosti. »Postopek nameravamo voditi na sodišču, ne v medijih,« so sporočili.