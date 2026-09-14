Alya: Če te želijo ljudje izkoristiti, bodo to poskušali na različne načine

Pevka Alya je v več kot 25 letih kariere doživela velike vzpone, a tudi obdobja, ko jo je telo prisililo, da se ustavi. Izgorela je kar dvakrat, drugič tako močno, da se je, kot pravi, »dobesedno pobirala po vseh štirih«. Takrat je spoznala, da brez spremembe načina življenja ne bo šlo.

Danes svoje opozorilne znake pozna precej bolje in tudi odločneje postavlja meje. Čeprav ostaja energična, ustvarjalna in ambiciozna, pravi, da ne izgublja več časa za stvari, za katere čuti, da ga niso vredne. Naučila se je tudi reči ne – brez občutka, da je zato manj prijazna.

Jeseni jo čaka nov izziv, saj bo sedla na žirantski stol v šovu Slovenija ima talent. Prav zaradi lastnih izkušenj želi biti do tekmovalcev spodbudna, saj dobro ve, kako globoko lahko človeka zaznamujejo besede drugih.

V intervjuju za Onoplus je spregovorila tudi o pritiskih, ki spremljajo ženske v javnosti, odnosu do staranja, partnerstvu in tem, zakaj je danes precej bolj pazljiva, komu in čemu namenja svojo energijo. Celoten pogovor preberite na Onaplus.si.