Ameriške oblasti pridržale desničarskega provokatorja Mila Yiannopoulosa

Ameriška služba za priseljevanje in carino (ICE) je v četrtek na letališču v Louisiani pridržala Mila Yiannopoulosa, britanskega medijskega vplivneža in nekdanjega urednika portala Breitbart News. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da je Yiannopoulos v ZDA zakonito vstopil leta 2019, nato pa ostal dlje, kot mu je bilo dovoljeno.

Imigracijski sodnik je 22. julija zanj izdal pravnomočni nalog za odstranitev iz države, potem ko se ni udeležil obravnave v zvezi z njegovim imigracijskim statusom. Po navedbah ministrstva bo ostal v priporu ICE do odstranitve.

Yiannopoulos je v ZDA zaslovel kot eden vidnejših desničarskih provokatorjev. Posebno pozornost je pritegnil leta 2017 z turnejo po ameriških univerzah, na katerih je zagovarjal svobodo govora in napadal liberalne ideje. Njegovi nastopi so pogosto sprožili proteste, njegov obisk univerze Berkeley pa so tistega leta odpovedali, potem ko so protesti prerasli v nasilne izgrede, poroča CNN.

Britanski desničarski komentator Milo Yiannopoulos med nagovorom podpornikov na kampusu Univerze Kalifornije v Berkeleyju 24. septembra 2017. FOTO: Afp

Njegova politična priljubljenost je sovpadala z vzponom Donalda Trumpa. Yiannopoulos je bil njegov podpornik in je postal prepoznaven obraz skrajnejšega dela ameriške desnice. Pozneje je njegov vpliv upadel.

Leta 2016 so ga zaradi spletnih napadov na igralko Leslie Jones trajno izključili s Twitterja, danes omrežja X, njegov račun pa je bil po prevzemu platforme s strani Elona Muska ponovno aktiviran.

Leta 2017 je odstopil z mesta urednika pri Breitbartu po kritikah zaradi svojih izjav o spolnih zlorabah otrok. Pozneje je sodeloval tudi pri predsedniški kampanji glasbenika Yeja, nekdanjega Kanyeja Westa, leta 2024.

Po poročanju CNN je desničarska vplivnica Laura Loomer v petek sporočila, da je Yiannopoulosa prijavila ameriškim imigracijskim oblastem in FBI. Yiannopoulos je sicer v preteklosti javno podpiral strogo izvajanje imigracijske zakonodaje, med drugim je pozival k deportacijam ljudi, ki v ZDA prebivajo nezakonito.