Zelenski dobil nenavadno darilo: slavni boksar mu je podaril pitbul terierko

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v torek v Kijevu srečal z nekdanjim ameriškim profesionalnim boksarjem Terenceom Crawfordom. Po srečanju mu je Crawford podaril rdečkasto-rumeno ameriško pitbul terierko z imenom Freya, poimenovanega po ukrajinskem projektu protibalistične raketne obrambe.

Ukrajinski predsednik je bil na videoposnetku vidno dobro razpoložen kot že dolgo ne, saj je crkljal in gugal tri mesece staro mladičko​. Znano je, da največ všečkov na družabnih omrežjih dobijo hišni ljubljenčki, med njimi največ mačke in psi. Zato gre razumeti prikupni in puhasti prizor v pisarni Zelenskega v Kijevu kot najnovejši udarec v smrtonosno resni bitki vizualnih podob, ki poteka vzporedno z ukrajinskim bojem proti brutalni štiriletni ruski invaziji. Še vedno velja staro pravilo, če hočeš prijatelja, si priskrbi psa. Crawford je dolgoletni podpornik Ukrajine in ljubitelj ameriških pitbul terierjev.

Predsedniku so tudi pojasnili, da je Freyin dedek preživel uničujoče rusko obleganje Buče leta 2022. Tako da je to bilo tudi pomembno simbolno dejanje, ne le šov za medijsko naklonjenost. Ko je to slišal Zelenski, je mladičko tesno stisnil k sebi, medtem ko sta pozirala fotografom. Freya se je hitro sprostila v njegovem naročju.

Živali so med štiriletno vojno v Ukrajini postale simbol narodove potrpežljivosti. En od muralov v kijevskem parku prikazuje jack russell terierja po imenu Patrone, ki je znan po pomoči ekipam za odstranjevanje min v severnem okrožju Černihiv in je postal maskota ukrajinskih služb za nujne primere. Zelenski mu je podelil državno medaljo, Unicef pa ga je priznal kot prvega pasjega »ambasadorja dobre volje«.