Ameriški veleposlanik je Franciji obljubil, da se ne bo več vtikal

Ameriški veleposlanik v Franciji Charles Kushner ni karierni diplomat, zato morda ni čudno, da si svoje delo tolmači nekoliko po svoje in s tem sproži tudi kakšen spor. Potem ko je izjavil, da je v Franciji nasilje v porastu, je bil v ponedeljek poklican na zagovor na francosko zunanje ministrstvo, a se je srečanju izognil in nanj poslal svojega namestnika, kar je menda po diplomatskem bontonu nesprejemljivo.

Zunanji minister Jean-Noël Barrot je diplomatu, ki je oče Trumpovega zeta Jareda Kushnerja, zato začasno onemogočil stike z ministrstvi, kar bi mu delo zagotovo zelo otežilo. Napetosti so se nekoliko pomirile po torkovem telefonskem pogovoru, v katerem je Kushner ministru menda zagotovil, da se ne bo več vtikal v francoske notranje zadeve.

Spor med državama, ki ju povezuje tudi članstvo v Natu, je izbruhnil prejšnji teden, ko je ameriški veleposlanik na enem od družbenih omrežij komentiral umor 23-letnega desničarskega nacionalista Quentina Deranqua, ki je nekaj dni po pretepu v Lyonu zaradi poškodb umrl v bolnišnici. Kushner je ob tragičnem dogodku izjavil, da v Franciji narašča nasilni levičarski ekstremizem. Objava je razjezila ministra Barrota, ki je javno opomnil, da Francija nasprotuje izrabi te tragedije za politične namene.

Kushnerjev ignorantski odnos do države gostiteljice je zadeve še poslabšal, minister Barrot pa je Američana obtožil, da očitno ne razume osnovnih zahtev misije veleposlanika. Kljub temu je menda njun telefonski pogovor potekal v prijateljskem vzdušju in z obljubo, da se bosta kmalu srečala v živo.

To ni prvi Kushnerjev spodrsljaj, podobno je zaplet sprožil že lani, ko je Franciji očital, da ne zmore zaustaviti naraščanja protisemitizma. Tudi takrat je ubral podobno taktiko in na zagovor poslal svojega namestnika. Enainsedemdesetletni nekdanji odvetnik in multimilijonar, ki je obogatel z nepremičninskimi posli, si v Trumpovi vladi nabira prve izkušnje na diplomatskem parketu. Leta 2005 je okusil tudi življenje za rešetkami, kjer je zaradi utaje davkov preživel 14 mesecev. Konec leta 2020 ga je Trump, tako kot mnoge druge, pomilostil. Decembra 2024 ga je izbral za francoskega veleposlanika, kar se je mnogim zdelo sporno, predsednik pa je razmišljal ravno obratno. »Odlično je, ker je član naše družine,« je izbiro utemeljil za časnik Paris Match.