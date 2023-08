Ameriški vojak hoče ostati v diktaturi družine Kim

Severna Koreja je prvič uradno priznala, da je ameriški vojak, ki naj bi julija pobegnil na njeno ozemlje iz Južne Koreje, res pri njih. »Travis King je priznal, da se je odločil pobegniti v Demokratično ljudsko republiko Korejo [uradno ime Severne Koreje] zaradi nečloveškega maltretiranja in rasne diskriminacije v vojski Združenih držav Amerike... Izrazil je pripravljenost, da bi sprejel politični azil v DLRK ali tretji državi, ker je razočaran zaradi neenakosti v ameriški družbi,« je sporočila uradna Osrednja korejska tiskovna agencija (KCNA). Dodali so, da uradna preiskave celotnega – sicer skrajno nenavadnega – dogajanja še poteka.

Prejšnji mesec je poveljstvo Združenih narodov, ki nadzoruje premirje med vojskami na Korejskem polotoku, saj po koncu korejske vojne leta 1953 še niso podpisali mirovne pogodbe, sporočilo, da se glede Kinga pogaja s severnimi Korejci. Istočasno pa je ameriški zunanji minister Antony Blinken povedal, da so v stikih s Severno Korejo, vendar nimajo nobenih uradnih podatkov, kje je King in v kakšnem stanju je. Tudi KCNA ni sporočila, kakšno je Kingovo zdravje, kje je in kaj nameravajo z njim.

Vojak z vse prej kot brezmadežno kariero je pred mesecem stekel čez mejo, ki so določili po sklenitvi premirja pred sedmimi desetletji. FOTO: Reuters

Vojak King se je ameriški vojski pridružil leta 2021. Bil je pripadnik izvidniških enot konjenice, kakor se še vedno imenujejo nekateri deli oklepnih enot. Razporedili so ga v vojaško oporišče na robu demilitariziranega območja, s katerim sta od konca vojne ločeni Koreji, kapitalistična južna in komunistična severna, vse od nastanka pod vodstvom rdeče dinastije Kim. Trenutno jo vodi njen tretji predstavnik zaporedoma

Zdaj 23-letni King je imel že lansko jesen nekaj disciplinskih težav. Med drugim je 47 dni preživel v ječi, saj je med gostilniškim prepirom v Seulu septembra pretepel nekega domačina, med drugim pretepom oktobra pa je brcnil v policijski avtomobil. Izza rešetk so ga izpustili 10. julija in ga 17. julija nameravali odpeljati nazaj v ZDA. Vendar je pred poletom v domovino pobegnil z letališča. Pridružil se je turistom na izletu do demilitariziranega območja, kjer je stekel prek meje, tam pa so ga prijeli severnokorejski vojaki.

Južnokorejski politični svetovalec in nekdanji analitik ameriške obveščevalne agencije Cie Su Kim je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je imelo sporočilo KCNA o Kingu izključno propagandni namen. S tem se je strinjal tudi profesor korejskih študij na univerzi v Oslu na Norveškem Vladimir Tihonov. Predvsem zato, ker je King črnec, belski rasizem in diskriminacija temnopoltih pa sta že desetletja ena od temeljnih očitkov Severne Koreje Združenim državam.