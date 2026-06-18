Ana Maria Mitič: Nikoli ne bom vsem všeč, pomembno je, da sem sebi

Voditeljica, igralka in glasbenica Ana Maria Mitič pravi, da se je z leti nehala obremenjevati z mnenji drugih. Čeprav je bila zaradi svojega videza in telesne teže pogosto tarča komentarjev, je spoznala, da popolnega recepta za ugajanje ni. Danes jo bolj kot pričakovanja okolice zanimajo pristni odnosi, čas s sinom in občutek, da živi v skladu s svojimi vrednotami.

V pogovoru odkrito pripoveduje tudi o svojem življenjskem slogu, jutrih, ki jih je z leti vzljubila, in notranjem svetu, iz katerega črpa moč za ustvarjanje. Priznava, da jo že vse življenje spremlja melanholija, a je ne dojema kot breme, temveč kot dragocen opomnik, da je vse minljivo. Prav zato poskuša toliko bolj prepoznati trenutke, ki zares štejejo.

V intervjuju razkriva, kako se spopada s kritikami in pričakovanji okolice, zakaj jo je močno prizadela kraja identitete v spletni prevari, kako ohranja notranje ravnovesje ter zakaj je materinstvo postalo njena najpomembnejša življenjska vloga. Celoten intervju z Ano Mario Mitič preberite na Onaplus.si.