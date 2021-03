Ana Petrič: Vsakdo lahko kritizira, malo pa je takih, ki kaj naredijo

Njeno ime povezujemo s projektom, v sklopu katerega so ljudje pošiljali starejšim v domove čestitke in pisma. Želeli so jih zbrati 21.000, na koncu so jih 70.000. Pogovor z njo riše drugačne slike življenja v domovih za ostarele od tistih, ki smo jih, predvsem v zadnjem letu, spremljali v medijih. Preberite več na Onaplus.si