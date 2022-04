Ana Roš: Še pravi čas sem življenje vzela v svoje roke

Ana Roš je bila vedno naravnana k temu, da uresniči filozofijo Hiše Franko na slovenskem podeželju, ki lahko živi v svojem okolju in je obenem njen ambasador. Chefinja, ki je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid, o pečatu, ki ga pušča pri ljudeh, pravi, da je včasih plus, včasih minus. »Najbolj tragično pri vsem skupaj je, kako ena oseba tako polarizira neko deželo. To, da si za nekatere junak in za druge negativna figura, odpira veliko vprašanje o stanju duha v družbi.«

Preberite intervju na Onaplus.si.