Ančke namesto občinstva

Občinstvo na nedeljski tekmi v Seulu. FOTO: Reuters

Časi so težki. Tudi za poklicne nogometaše, celo v državah, kjer spet dovolijo tekmovanja. Ena od teh je Južna Koreja, kjer se je prva nogometna liga ponovno začela že 8. maja, kar je seveda zelo spodbudilo zanimanje zanjo in jo predvajajo tudi na nekaterih evropskih televizijah.Zaradi tako imenovane nove realnosti pa se morajo korejski nogometaši potiti pred praznimi tribunami. Da bi jim nekoliko omejili zevajočo praznino, so na tribune velikanskega 66.000-sedežnega stadiona prvoligaša FC Seula pod vodstvom 71-letneganamestili številne trgovinske lutke. A tako so bile videti le na prvi pogled. Pozornim očem gledalcev pred sprejemniki namreč ni ušlo, da so bile plastične gospodične - med njimi je bilo le nekaj plastičnih gospodičev, čeprav so siceršnje občinstvo na stadionih predvsem moški - na nedeljski tekmi med domačini in ekipo Gwangju FC iz istoimenskega mesta na jugozahodu Južne Koreje, le nekoliko preveč prsate za običajne trgovinske lutke.Ker so imele poleg tega nekatere oblečene majice podjetja SoloS, ki se ukvarja s prodajo spolnih pripomočkov, so se seveda takoj pojavila ugibanja in obtožbe, da so igralci dejansko igrali pred občinstvom, sestavljenim iz Ančk, se pravi spolnih lutk. Vodstvo kluba je pojasnilo, da so imele sporne majice oblečene zato, ker jih je podjetje, ki jih je dobavilo, pred tem posodilo podjetju SoloS, da pa nikakor ne gre za spolne lutke. Vseeno so se vsem prizadetim iskreno opravičili.Je pa res, da so se, če so bile dejansko Ančke ali ne, gospodične držale pravil. Nosile so namreč predpisane maske in sedele tako, kot določajo pravila o distanci, s katero se preprečuje prenos novega koronavirusa s človeka na človeka. O tem, ali so si tudi primerno umile in razkužile roke, ni poročil. Če koga zanima, je domače moštvo sicer zmagalo z 1 proti nič.Predsednik kluba Hu Čang Su je tudi vodja čebola GS Group, ene od značilnih južnokorejskih korporacij, ki se ukvarjajo z vsem mogočim. Med njimi so na primer Hyundai, Samsung in LG. Lahko so delniške družbe ali povsem zasebna podjetja, zanje pa je značilno, da jih obvladuje ena družina. V primeru GS Group, ki je osmi največji čebol z letnim prometom približno 50 milijard evrov, seveda družina Hu. Največje dejavnosti GS Groupa so posli v energetiki, trgovini in gradbeništvu, je pa tudi lastnik nogometnega kuba FC Seul. Hu Čang Su med nogometnimi privrženci velja za velikega skopuha, saj mu je škoda dati denar za prestope igralcev. Njegov klub je sicer eden najuspešnejših v Južni Koreji. Prvo ligo je do zdaj osvojil šestkrat, nazadnje leta 2016.