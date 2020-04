Andrea Bocelli bo za veliko noč zapel iz prazne milanske katedrale

Preberite še: Tudi koncert Andrea Bocellija prestavljen



Glas, ki bo nadomestil objem

»Vem, da se bodo pogumni in velikodušni prebivalci Milana in celotne Italije v kratkem izkazali za velike zmagovalce,« je dejal svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli , ki bo na velikonočno nedeljo ob 19. uri zapel iz prazne milanske stolnice. Njegov nastop bo mogoče spremljati v živo prek youtuba.Enainšestdesetletni pevec bo v gotski katedrali predstavil nekaj del sakralne glasbe, spremljal pa ga bo organist, ki bo igral na največje orgle v Italiji. Kot je za časnik Il Corriere della sera povedal Bocelli, to ne bo koncert, temveč priložnost za skupno molitev. »Vso svojo energijo bomo usmerili v pogum in zaupanje v to čudovito mesto,« je poudaril glasbenik. »Nato pa molitev za Milano in za svet, da bi čim prej prebrodili to boleče in tragično dogajanje.«Slavnemu tenoristu se je zahvalil tudi župan Milana. »Vesel sem, ker je Andrea sprejel naše vabilo. Letos bo velika noč drugačna, kajti vedrina, ki jo prinaša praznik, nam je bila odvzeta zaradi pandemije. Prepričan sem, da bo neverjetni Bocellijev glas nadomestil objem, ki ga te dni vsi potrebujemo. Objem, ki je sposoben ogreti srce Milana, Italije in vsega sveta.«Lombardija, katere glavno mesto je Milano, je najbolj prizadeta dežela v Italiji zaradi koronavirusa. Umrlo je že več kot 9000 njenih prebivalcev. Cerkve v Italiji medtem ostajajo zaprte. Tudi velikonočno molitev papeža Frančiška bodo prenašali v živo po spletu.