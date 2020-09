Andrea Bocelli praznuje 62. rojstni dan

Glas, ki je bil večji od življenja

Danes praznuje 62. rojstni dan slavni italijanski tenoristGlasbenik, o katerem je kanadska pevkanekoč dejala, da če bi Bog pel, bi gotovo zvenel kot Bocelli, je v karieri posnel 15 studijskih albumov in prodal več kot 90 milijonov plošč.Rodil se je leta 1958 v slikovitem mestecu Lajatico v srcu Toskane. Njegovi starši so se ukvarjali z vinarstvom in prodajo opreme za obdelavo trte. Nadarjeni pevec se je rodil z okvaro vida (glavkom), zdravniki so staršem že pred rojstvom svetovali prekinitev nosečnosti, a se za to niso odločili. Deček je v rosnih letih pokazal strast do glasbe, pri šestih letih se je prvič usedel za klavir, pozneje je igral še flavto, pozavno, saksofon in kitaro.Življenjsko pot mu je začrtala varuška, ki mu je dala poslušati ploščo italijanskega tenorista. »Še vedno se spomnim starega gramofona in kako sem kipel od navdušenja, tik preden sem nanj postavil ploščo, gramofonsko iglo pa postavil na njen zunanji rob ... Sobo je napolnil glas, ki je bil večji od življenja,« je Bocelli pred leti povedal italijanskim novinarjem in dodal, da se je zaradi Corellija odločil za kariero tenorista.Toskanski glasbenik je dokončal študij prava na Univerzi v Pisi, kot pevec je zaslovel leta 1994 na festivalu v San Remu, na katerem je zapel pesem Miserere. Odtlej je njegova priljubljenost strmo rasla, osvajal je vrhove italijanskih in svetovnih glasbenih lestvic. Mnogi Bocellijevo delo opisujejo kot zmes opere in popularne glasbe. Dobil je veliko glasbenih nagrad, ima svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, leta 2006 ga je italijanska država odlikovala z velikim križem za zasluge, najvišjim državnim odlikovanjem.