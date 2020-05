Andrea Bocelli razkril, da je premagal okužbo s koronavirusom

Virus, ki je spravil ves svet na kolena

Italijanski tenorist Andrea Bocelli je razkril, da je prebolel okužbo z novim koronavirusom, izkušnjo pa je opisal kot »nočno moro«. Enainšestdesetletni tenorist, ki je za veliko noč milijone ljudi po svetu navdušil z neposrednim prenosom koncerta iz prazne milanske stolnice, je pred kratkim v bolnišnici v Pisi pred italijanskimi novinarji prvič spregovoril o okužbi, ki jo je prebolel marca. V bolnišnico sta se s soprogo odpravila, da bi darovala svojo krvno plazmo, ki jo bodo znanstveniki uporabil pri razvoju cepiva proti virusu sars-cov-2.»To je bila prava tragedija, saj se je okužila vsa moja družina,« je povedal Bocelli. »Vsi smo imeli vročino, ki na srečo ni bila zelo visoka. Kašljali smo in kihali,« je opisal. Svetovno znani glasbenik je zaradi bolezni moral odpovedati številne koncerte, počutil pa se je, kot da bi živel v nočni mori, saj ni mogel več nadzorovati svojega življenja. »Ves čas sem upal, da se bom prebudil.«Bocelli je ugotovil, da je okužen s koronavirusom, 10. marca ( 7. marca bi moral peti v Ljubljani, a je bil koncert zaradi izrednih razmer odpovedan ), en mesec pred koncertom v katedrali. Kot je razložil na svojem facebook profilu, sprva ni hotel spregovoriti o okužbi, ker ni hotel po nepotrebnem vznemiriti svojih oboževalcev, ki so se tudi sami spoprijemali z epidemijo. Do konca marca je že povsem ozdravel.»Tedaj sem se odločil, da bom daroval svojo kri za raziskave. To je mala gesta, s katero hočem prispevati k boju proti bolezni.« Italijanski glasbenik, ki je prodal več kot 90 milijonov plošč, je dejal, da je hvaležen, ker ni eden od politikov, ki so morali sprejemati težke odločitve. »Kar se je zgodilo, je nekaj neverjetnega: patogen, ki pripada družini virusov, ki povzročajo gripo, je spravil ves svet na kolena. Še zdaj to težko verjamem.«