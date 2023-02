Andrea Riseborough: Kljub pomislekom bo obdržala nominacijo za oskarja

V nizkoproračunski drami To Leslie je Andrea Riseborough upodobila mamo samohranilko iz Taksasa, ki po zadetku na loteriji zdrsne v alkoholizem. Dvomov o ustreznosti priznanja ni sprožila morebitna dvomljiva kakovost njene igre, saj je ne nazadnje prejemnica vrste priznanj za igro, temveč način promoviranja. Tik pred razglasitvijo nominacije se namreč o igralkinem nastopu ni kaj dosti govorilo. Tudi film je med predvajanjem pred razglasitvijo nominacije zaslužil zgolj 27.000 dolarjev.

So pa precej pozitivnih zapisov in pohval na družbenih omrežjih delili njeni precej bolj slavni in bogati kolegi, kot so Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jennifer Aniston, Amy Adams, Courteney Cox in Edward Norton. Riseboroughova, ki ima premoženje v vrednosti pet milijonov dolarjev, po mnenju kritikov sicer ni naredila nič narobe, temveč so se sporno vedli tisti, ki so jo v obdobju pred nominacijami javno primerjali z drugimi morebitnimi kandidatkami za oskarja ter jo favorizirali, kar je v nasprotju s pravili.

Sporne objave na družbenih omrežjih

Organizatorji podelitve oskarjev so po raziskavi vendarle sporočili, da kršitve niso bile tako velike in da sme nominacijo obdržati – kljub določenim taktikam v kampanji, ki so sprožile pomisleke. Po besedah glavnega izvršnega direktorja Akademije filmskih umetnosti in znanosti Billa Kramerja so bile neprimerne predvsem določene objave na družbenih omrežjih točno določenih znanih avtorjev. Poimensko jih sicer ni opredelil.

Hkrati je poudaril, da si prizadevajo za pravičen in etičen proces ter bodo prav zato po letos zaključenem ciklu nagrajevanj uvedli določene spremembe – tudi kar zadeva uporabo družbenih medijev med kampanjami. Marc Maron, soigralec Andree Riseborough v filmu To Leslie, meni, da raziskava akademije dokazuje, da nenadni uspeh tega neodvisnega filma ogroža njihov sistem velikih studiev, ki ga podkupujejo korporacije.

Hčerka tajnice in prodajalca avtomobilov

Organizatorji oskarjev se hkrati otepajo nekaterih kritik, ki zadevajo letošnjo popolno odsotnost temnopoltih nominirank v kategoriji najboljših igralk v glavni vlogi. Prav zaradi prahu, ki ga je dvignila nominacija Riseboroughove, nekateri poznavalci filmske industrije menijo, da bi lahko zdaj v resnici imela manj možnosti za zmago.

Njene tekmice v borbi za najprestižnejše priznanje za igro v ženski kategoriji so še Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) in Michelle Yeoh (Vse povsod naenkrat). Ali bo 41-letna Andrea Riseborough, tudi hčerka tajnice in prodajalca avtomobilov, ki sama ni poročena in nima otrok, vendarle prejela svojega prvega oskarja, bo znano 12. marca.