Andrew se je odpovedal nazivu, verjetno bo ostal tudi brez povabila na kronanje

Britanska kraljeva družina nima miru. Rachael Maskell, poslanka iz volilnega okraja York Central, je namreč javno pozvala, naj pristojne službe pregledajo, kako je princ Andrew financiral poravnavo v primeru spolne zlorabe, potem ko je Virginii Giuffre izplačal 12 milijonov funtov, poroča Guardian.

Maskellova že dalj časa poziva, naj se Andrewu odvzame naziv vojvoda Yorški, potem ko so v javnost prišle informacije o njegovem razmerju s pokojnim predatorjem Jeffreyjem Epsteinom. In res, Andrew je v petek sporočil, da naziva ne bo več uporabljal, bo pa vseeno uradno obdržal vojvodstvo, saj ga je mogoče odvzeti le z zakonom.

Vse skupaj je precej sumljivo, saj Virginia Giuffre aprila letos storila samomor, stara je bila 41 let. Pred tem je dolgo trdila, da jo je Epstein pričel spolno zlorabljati pri šestnajstih letih in jo nato posredoval najprej vplivnim moškim, med drugimi princu Andrewju. Proti njemu je vložila civilno tožbo, da jo je trikrat spolno napadel, ko je bila stara 17 let.

Pretekli konec tedna sta Mail on Sunday in The Sun on Sunday že poročala, da je Andrew takoj stopil v stik z Epsteinom, ko je bila v medijih objavljena fotografija, na kateri ima roko okoli mladoletne Virginie. Oba sta bila zaskrbljena, ampak drug drugemu sta obljubila pomoč.

Krivde ni priznal, vendar se je strinjal, da bo zadevo poravnal zunaj sodišča. FOTO: Toby Melville/Reuters

Andrew krivde ni priznal, vendar se je strinjal, da bo zadevo poravnal zunaj sodišča. Po poročanju The Telegrapha sta se dogovorila, da Giuffrejeva eno leto ne bo ponavljala svojih obtožb, da bi se izognili sramoti v času platinastega jubileja kraljice Elizabete II. Ob tem že dolgo krožijo govorice, de je poravnavo delno financirala sedaj že pokojna kraljica iz zasebnih prihodkov Vojvodine Lancaster, nepremičninskega sklada, ki ga monarhi nadzorujejo že od srednjega veka.

Andrew še vedno živi v razkošni 30-sobni rezidenci Royal Lodge v Windsoru, čeprav nima vidnega vira dohodka razen vojaške pokojnine iz mornarice, poroča Guardian. Ima namreč 75-letno najemno pogodbo za posestvo in sam nosi stroške vzdrževanja. Po poročilih naj bi se upiral prizadevanjem kralja Karla III., naj se preseli.

V izjavi, objavljeni v petek, je Andrew sicer pojasnil, da se je za odpoved svojih nazivov odločil po pogovoru s kraljem, na katerem sta ugotovila, da »nadaljnje obtožbe proti meni odvračajo pozornost od dela Njegovega veličanstva in kraljeve družine«.

V soboto pa so britanski mediji poročali, da z razpletom ni zadovoljen princ William in da bo do svojega osramočenega strica pristopil bolj odločno – med drugim naj bi mu prepovedal udeležbo na svojem kronanju, če ga bo seveda dočakal. Po poročanju Sunday Times naj bi se William namreč zavedal, »da bo 'problem Andrew' prej ali slej pristal na njegovi mizi«.