Anna Wintour tudi ob slovesu dviga prah

Tretjega novembra je praznovala 76. rojstni dan, a ženska, ki je navdihnila film Hudičevka v Pradi, se še ne namerava upokojiti. Zdaj se bo Anna Wintour osredotočila na vlogo globalne uredniške direktorice Vogua in glavne direktorice za vsebino pri Condé Nast. Položaj glavne urednice bodo pri ameriškem Voguu ukinili, odslej pa bo za naslovnice kot vodja uredniških vsebin odgovorna Chloe Malle, hčerka ameriške igralke Candice Bergen, najbolj znane po vlogi Murphy Brown v istoimenski humoristični seriji, ter francoskega filmskega režiserja Louisa Malla.

Maja 1992 so naslovnico Vogua krasili supermodeli FOTO: Vogue

Na naslovnici decembrske številke ameriškega Vogua, ki je hkrati zadnja, pod katero je podpisana Anna Wintour, je igralec Timothée Chalamet, ki ga je fotografirala Annie Leibovitz. Odet v kratko majico znamke Celine, kavbojke z izvezenimi rožami in dolg plašč kremne barve stoji na »planetu« z ozadjem iz zvezdnih meglic, ki ga je zagotovila Nasa.

Timothée Chalamet, hollywoodski princ na naslovnici decembrske številke modne biblije FOTO: Vogue

Tisti bolj literarno razgledani so hitro opazili, da je hollywoodski princ na naslovnici Vogua upodobljen v maniri Malega princa Antoina de Saint-Exupéryja iz leta 1943, spet drugi pa so si na spletu dali duška z negativnimi komentarji. Na instagramu modne biblije med drugim preberemo: »Preprosto zgrožena sem. Ob proračunih, ki jih imate, je to žaljivo« in »Ko prosiš chatgpt, naj ti naredi naslovnico«.

Toda Anni Wintour je še enkrat več uspelo, da je dvignila prah, kot ga je dvignila že s svojo prvo številko leta 1988, ko je na položaju zamenjala Grace Mirabella. Takrat je Guessove kavbojke kombinirala s puloverjem prestižne modne znamke Christian Lacroix. Mešanje ulične in visoke mode je bilo konec osemdesetih nekaj nezaslišanega, da ob tem danes niti ne trznemo več, pa je zaslužna tudi legendarna urednica.

Bila je tudi ena prvih, ki je namesto modelom na naslovnicah dala prostor pop zvezdnikom. Ena prvih je bila maja 1989 Madonna. Tako se je Wintourjeva odločila zaradi naključnega moškega, ki je sedel zraven nje na letalu. Ko mu je povedala, kaj počne, ji je odvrnil: »To je najbolj neverjetna publikacija; tako šik je, tako elegantna, predstavlja vse, kar se mi zdi zelo klasično in lepo. To je Katharine Hepburn, to je Audrey Hepburn, to je Grace Kelly – to nikoli ne bo Madonna.« Odločila se je, da mi bo dokazala nasprotno.

Da je dala na naslovnico Madonno, je bil kriv naključni sopotnik na letalu. FOTO: Vogue

V zgodovino so se zapisale naslovnice s supermodeli iz leta 1992, s pop princesko Britney Spears pred ameriško zastavo iz leta 2001, z novo ameriško prvo damo Michelle Obama iz leta 2009 ali z zaročenima Kanyejem Westom in Kim Kardashian leta 2014. Včasih pa je tudi Anna Wintour brcnila v temo. Naslovnico iz leta 2008, na kateri sta košarkar LeBron James in manekenka in model Gisele Bündchen so označili za rasistično, češ da je on prikazan kot King Kong, ona pa kot nemočna bela ženska.

Naslovnici z LeBronom Jamesom in Gisele Bündchen so očitali, da je rasistična. FOTO: Vogue

Obregnili so se tudi ob naslovnico, na kateri je nevesta Jeffa Bezosa Lauren Sanchez in ji očitali popolno pomanjkanje kritičnosti do superbogatih, mnogo kritik pa je požel tudi intervju z Asmo Al Asad, ženo sirskega diktatorja Bašarja al Asada z naslovom Puščavska vrtnica. Kot je za Guardian dejala Amy Odell, avtorica biografije Anne Wintour, je slednja »nasploh igrala precej varno igro. Medveda je dregala strateško in pametno. Dejala je, da ne moreš biti kontroverzen ves čas, tu in tam pa moraš biti, da ljudje ostanejo na preži.«

Mnogi so bili kritični do Lauren Sanchez Bezos, neveste enega najpremožnejših zemljanov Jeffa Bezosa, na prvi strani Vogua. FOTO: Vogue

Legendarna urednica, ki pravi, da v modni industriji nikoli ne smeš obstati na mestu, sama pa ima že od štirinajstega leta enako pričesko, pa je bila glede nekaterih stvari vse prej kot progresivna. Tako je prvi temnopolti fotograf, takrat 23-letni Tyler Mitchell, na naslovnici Vogua dobil priložnost šele leta 2018, ko je fotografiral pevko Beyoncé.