Anni Netrebko ameriško sodišče dodelilo odškodnino

Enainpetdesetletna operna diva Anna Netrebko je po razsodbi ameriškega sodišča upravičena do odškodnine Metropolitanske opere v New Yorku. Tam so namreč lani po začetku vojne v Ukrajini nenadoma odpovedali trinajst pevkinih nastopov, čeprav je z njimi sodelovala že več kot dvajset let. Kot so že takrat poročali na ameriški televizijski postaji CBC, so vodilne v operi zmotile njene povezave z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Generalni direktor newyorške opere Peter Gelb je po poročanju New York Timesa dejal, da se mu zato ne zdi moralno prav, da še nastopa, četudi bodo zaradi tega z umetniškega vidika utrpeli izgubo, saj večina občinstva ne bi sprejela njene prisotnosti. Tako so jo v znameniti predstavi Turandot nadomestili s 47-letno ukrajinsko sopranistko Ljudmilo Monastirsko; ta se je po nastopu dramatično ovila v ukrajinsko zastavo.

Pravico ima biti Putinova podpornica

Netrebkova je padla v nemilost Metropolitanske opere – četudi je javno izrazila nasprotovanje vojni v Ukrajini ter poudarila, da ni politično in finančno povezana s Putinom –, ker izrecno proti njemu ni nastopila oziroma ga ni javno obsodila. Po tistem, ko so ji pokazali vrata, je vztrajala, da ji kljub temu pripada denar, saj je bila pogodba sestavljena tako, da dobi plačo, četudi jo vmes odslovijo.

Približno leto dni po sporu je ameriška sodna veja oblasti razsodila, da se ji je zares zgodila krivica, zato bo prejela 200.000 dolarjev – za vsak nastop je namreč dobila plačo v vrednosti približno 15.000 dolarjev. Prvotno je sicer zahtevala še enkrat več denarja, ker so se dogovarjali tudi za prihodnje nastope.

Kot so zapisali v New York Timesu, je arbiter Howard C. Edelman ob razsodbi izjavil: »O tem, da je Putinova podpornica, ni dvoma, vendar ima pravico biti.« Dodal je, da ruska superzvezdnica ni naredila nobenega moralnega prekrška oziroma kaznivega dejanja.

Kazen zaradi izjav o zahodnih kritikih

Po podatkih Daily Maila je leta 2012 Putina podprla za predsednika. Leto pozneje so jo fotografi ujeli na eni od slavnostnih prireditev v Sankt Peterburgu, kjer je dobro razpoložena z njim nazdravljala v nasmejani družbi imenitnežev. Zaradi nekaterih izjav v zvezi z vojno v Ukrajini, da so zahodni kritiki, ki so proti Putinu, zlobni in slepi agresorji, je morala v ZDA plačati kazen 30.000 dolarjev. Trenutno ima premoženje v vrednosti 5,5 milijona dolarjev.

Do zdaj je nastopala v vseh najelitnejših opernih hišah po svetu. Večkrat smo jo lahko v živo spremljali tudi v Sloveniji – nazadnje avgusta lani, a v minulem letu je kar nekajkrat doživela hladen tuš. Newyorška opera je pred nekaj dnevi odpustila tudi njenega 45-letnega moža, azerbajdžanskega tenorista Jusifa Ejvazovega, s katerim sta poročena od leta 2015; prej je bila v razmerju z urugvajskim basbaritonistom Erwinom Schrottom, s katerim imata 14-letnega sina. Koncert Netrebkove je bil med drugim tik pred zdajci odpovedan še na Tajvanu.