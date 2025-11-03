Anthony Hopkins: V sebi imam hudiča

Legendarni valižanski igralec in dvakratni dobitnik oskarja Anthony Hopkins je dva meseca pred svojim 88. rojstnim dnevom, ki ga ima 31. decembra, izdal avtobiografijo We Did Ok, Kid. Kot pravi, gre za »surovo in strastno knjigo«,a mnenja kritikov o njej so deljena. Nekateri so razočarani, ker jim igralec v pisanju ni razkril skrivnosti svoje uspešne kariere, in nekaterih pomembnih filmov sploh ne omenja, drugi so navdušeni, ker knjiga omogoča vpogled v notranji svet tega velikana filmske umetnosti, ki je posnel več kot sto filmov.

Njegova življenjska pot se začenja v rodnem kraju Talbot v Walesu, kjer je oče delal kot pek. Fant je v šoli veljal za razrednega klovna, svoje domače pa je spravljal ob živce s počasnostjo in zasanjanostjo. Zaradi njegove velike glave so mu pripisali vzdevek Slonja glava, Hopkins pa si je za vedno zapomnil dedkovo izjavo, češ da je škoda, ker je ta glava tako prazna. Ko so si s šolo ogledali film Hamlet z izjemnim Laurenceom Olivierjem, je bila njegova pot zapečatena. Kot piše, je takrat sam pri sebi sklenil: To je tisto, kar želim postati.

Igralec napoveduje strastno branje. FOTO: Arhiv založbe

Hopkins je bil na začetku kariere zelo naporen, k čemur je pripomogla tudi njegova odvisnost od alkohola, in znano je, da sta bila s soigralko Shirley MacLaine med snemanjem filma A Change of Seasons v zelo slabih odnosih. A Hopkins temu in nekaterih drugim problematičnim odnosom v knjigi ni namenil niti besede, zato kritiki pogrešajo tudi več odkritosti. Po drugi strani pa se bralca dotaknejo poglavja, v katerih popisuje razpad svojih dveh zakonov in reševanje iz odvisnosti alkohola. Ko ga je leta 1975 doletela tromboza, je pijačo povsem opustil.

Publika si ga je zapomnila po številnih izjemnih vlogah, za lik Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo in za vlogo dementnega Anthonyja v filmu Oče pa so mu v Hollywoodu podelili zlata kipca. Kot je povedal za BBC, je pri Hannibalu takoj intuitivno zaznal, kako ga mora upodobiti. Ne kot očitno pošast, ampak se je moral potegniti vase. »V sebi imam hudiča. Vsi ga imamo in vem, da to ljudi straši.« Jasno mu je bilo tudi, da bo ta vloga prelomna v njegovi karieri.

Hopkins je večkrat igral like, ki s svojo obrazno mimiko niso izražali svojih čustev. Leta 2017 je razkril, da so mu diagnosticirali Aspergerjev sindrom, vendar v knjigi zapiše, da ima sam raje kot diagnozo bolj pomenljivo oznako: hladna riba, torej nekdo, ki je zadržan v izražanju čustev.

Po njegovih besedah se tudi danes večkrat počuti tako, kot se počutil v šoli, ko je recitiral poezijo: »ne da si nor, ampak nekako odmaknjen od realnosti«.

Leta 2003 se je poročil v tretje. Z igralko in producentko Stello Arroyave, po rodu iz Kolumbije, živita v Malibuju, Hopkins pa svoje oboževalce redno razveseljuje z objavami na instagramu, v katerih pleše in poje, slika in se kdaj pa kdaj ponorčuje iz sester Kardashian. Od ranih let rad bere in piše poezijo. S pesmimi je zaključil tudi svojo avtobiografijo.