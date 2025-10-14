  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Halida Bešlića k večnemu miru pospremilo na desettisoče ljudi po vsem svetu

    Bosanski igralec Emir Hadžihafizbegović ga je opisal kot »poosebljenje Bosne in nekdanje Jugoslavije«.
    Pevec Zdravko Čolić je na Instagramu zapisal: »Halide, te že pogrešam. Naša nepozabna druženja, potovanja … Tvoje pesmi ostajajo kot zdravilo za dušo.« FOTO: Elvis Barukcic/AFP
    Pevec Zdravko Čolić je na Instagramu zapisal: »Halide, te že pogrešam. Naša nepozabna druženja, potovanja … Tvoje pesmi ostajajo kot zdravilo za dušo.« FOTO: Elvis Barukcic/AFP
    Pi. K.
    14. 10. 2025 | 08:40
    14. 10. 2025 | 09:05
    3:08
    Halid Bešlić, bosanski pevec narodne oziroma folk glasbe, ki je v 71. letu starosti zaradi raka umrl 7. oktobra, je bil včeraj po pogrebni molitvi v džamiji pokopan na mestnem pokopališču Bare v Sarajevu. Kot piše agencija AP, so ulice Sarajeva ob pogrebni procesiji napolnile množice ljudi, več deset tisoč ljudi ga je k večnemu počitku pospremilo v solzah in tišini.

    Med vojno v BiH (1992–1995) je Bešić organiziral številne koncerte za pomoč razseljenim prebivalcem in žrtvam vojne. S stotinami koncertov po svetu je zbiral sredstva za pomoč civilnim žrtvam. Kljub nasilju in sovraštvu je ostal zvest sporočilu miru ter se nikoli ni uklonil nacionalističnim pritiskom, piše AP.

    Njegove pesmi o življenju in ljubezni, prežete z melanholijo in upanjem, so mu prinesle občudovanje po vsej regiji. O pogrebu je poleg ameriške tiskovne agencije poročala tudi francoska tiskovna agencija.

    Imam Muhamed Velić, ki je vodil pogrebno molitev, je dejal, da je Bešlićeva dobrota »podirala meje in presegala razlike«, njegov glas pa je »dosegel srca ljudi«. »Vojska ljudi je trkala na njegova vrata in vsakomur jih je odprl,« je dodal Velić.

    Od Bešlića se ni poslavljalo le Sarajevo – konec tedna so se v Bosni, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji in Črni gori spontano zbirale množice, ki so pele njegove pesmi, navaja agencija.

    Posnetki na družbenih omrežjih kažejo podobne prizore tudi v zahodni Evropi, Avstraliji, Kanadi in ZDA, kjer živi številna diaspora iz nekdanje Jugoslavije. Spletno komemoracijo si je v manj kot enem dnevu ogledalo več kot 110.000 ljudi.

    Dino Merlin, s katerim je Bešlić pred smrtjo posnel pesem, ga je opisal kot »velikega in unikatnega« ter »toplo bosansko dušo.« FOTO: AFP
    Dino Merlin, s katerim je Bešlić pred smrtjo posnel pesem, ga je opisal kot »velikega in unikatnega« ter »toplo bosansko dušo«. FOTO: AFP

    Bosanski igralec Emir Hadžihafizbegović, njegov prijatelj, je Bešlića opisal kot »poosebljenje Bosne in nekdanje Jugoslavije« ter dodal, da ga je »naučil živeti brez predsodkov«. 

    Na glasbeni sceni je deloval več kot štirideset let in za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Miljacka, Romanija, Prvi poljubac, Neću, neću dijamante, Taman je, U meni jesen je in Ja bez tebe ne mogu da živim.

    Halid Bešlić je zadnjo skladbo posvetil svoji ženi Sejdi

    Konec avgusta so ga sprejeli v Klinični center v Sarajevu, kjer so ga z nefrološkega oddelka pozneje premestili na onkologijo.

    FOTO: AFP

    V istem obdobju se je na istem oddelku zdravila tudi njegova soproga, s katero je bil poročen skoraj petdeset let. Po njegovi smrti so jo za kratek čas odpustili iz bolnišnice, vendar se – po poročanju tujih medijev – zaradi zdravstvenega stanja današnjega pogreba ni mogla udeležiti.

