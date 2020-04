Apple in Netflix, na pomoč

Robert De Niro v Scorsesejevem filmu Pobesneli bik. FOTO: Kinoarchiv

Leto 2020 zna kot pobesneli bik udariti pod raznolikimi koti in nekaterim preglavic ne povzroča le pandemija novega koronavirusa. Slavni ameriški režiserje tako najprej udarec doživel na letošnjih oskarjih, ko njegova gangsterska epopeja Irec ni prejela niti enega zlatega kipca – desetim nominacijam in več kot 150-milijonskemu proračunu navkljub.Še dražji naj bi bojda bil njegov novi film, Killers of the Flower Moon, ki bo stal več kot 200 milijonov dolarjev. Zaradi vrtoglavega zneska Studio Paramount menda koleba glede sodelovanja z režiserjem, ki je sredi sedemdesetih let zaslovel s filmi, kot so Ulice zla, Taksist in New York, New York. Pogodba je bila sklenjena pred izbruhom koronavirusa, zaradi spremenjenih okoliščin, ki so finančno prizadele tudi Hollywood, pa je Paramount Scorseseju predlagal možnost, da projekt ponudi drugim studiem, poroča Wall Street Journal. »Martyjevi« zastopniki naj bi že začeli pogovore z Applom in Netflixom, ki je bil producent in distributer Irca.Zgodovinsko-kriminalni okvir bo določal tudi njegov novi film; Killers of the Flower Moon bo namreč posnet po istoimenskem bestselerju ameriškega pisatelja in novinarja Davida Granna. Zgodba govori o nastajanju FBI in nadpovprečno pogostih umorih staroselcev indijanskega plemena Osage, ki so v dvajsetih letih minulega stoletja živeli v zvezni državi Oklahoma, na z nafto bogatem območju. V filmu bosta nastopilain, dve stalnici v Scorsesejevem bogatem opusu: prvi je z njim sodeloval pri petih celovečercih, drugi pa pri devetih, nazadnje prav v Ircu. Pri tem je zanimivo, da bosta v Killers of the Flower Moon prvič nastopila skupaj, če odštejemo kratki film Avdicija.