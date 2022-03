Ashleigh Barty: Številka ena ženskega tenisa v pokoj pri petindvajsetih

Svet športa je z naznanitvijo o upokojitvi šokirala slavna Avstralka Ashleigh Barty (25), številka ena ženskega tenisa. Presenečenje je bilo dvojno – ne le zaradi njene mladosti, temveč tudi zaradi vrhunskih rezultatov, saj je bila lani tretjo sezono zapored ovenčana z zlato lovoriko. Konec novembra 2021 sta se prav tako zaročila z dolgoletnim partnerjem, nekdanjim golfistom Garryjem Kissickom (30).

Odločitev o zaključku profesionalne kariere je obelodanila včeraj na družbenih omrežjih, le dva meseca po zmagi na grand slamu v Melbournu. V čustvenem intervjuju z rojakinjo Casey Dellacqua (37), športno komentatorko in nekdanjo profesionalno teniško igralko, je dejala, da je o tem koraku razmišljala že zelo dolgo, medtem ko namerava odslej loviti drugačne sanje.

Popolnoma iztrošena

Kakšne natančno, ni razkrila, mogoče pa je sklepati, da se bosta z zaročencem bolj posvetila drug drugemu in si morda ustvarila družino; tudi finančno gledano imata za to kar dobro podlago, saj njeno premoženje ocenjujejo na dobrih 20 milijonov dolarjev, njegovo pa na dobre tri milijone dolarjev.

Upokojenka sredi dvajsetih pojasnjuje, da se od vrhunskega tenisa poslavlja zato, ker je popolnoma iztrošena – tako čustveno kot telesno: »Fizično nimam več kaj dati in to je zame uspeh. Tenisu, temu čudovitemu športu, sem dala popolnoma vse.« O morebitnih resnih težavah z zdravjem se z Dellacquo nista ​pogovarjali; osredotočili sta se na čustveno plat slovesa od vrhunskega športa, na hvaležnost zaradi izkušenj v tenisu in težnje po novih izzivih zunaj tega.

V srcu ve, da je odločitev prava

Ashleigh Barty je začela igrati tenis že pri štirih letih kot izjemno nadarjen otrok; njen trener načeloma ni vzel pod okrilje tako mladih igralcev, a si je zaradi izjemne koordinacije oko-roka premislil; deklica je odločno odbila že prvo žogico, ki ji jo je podal. Za ta šport je žrtvovala velik del otroštva in najstniškega obdobja; denimo med sezono pri 17 letih je zaradi priprav in tekmovanj po vsem svetu bila doma vsega skupaj zgolj 27 dni.

Med letoma 2014 in 2016 si je zaradi izgorelosti vzela premor ter se posvetila kriketu. Po oddihu se je na teniška igrišča vrnila v velikem slogu in spet začela dosegati izjemne uspehe. Tokrat najverjetneje ne bo tako, saj pravi, da nagonsko, v srcu ve, da je upokojitev edina prava odločitev.