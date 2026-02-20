  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Soustanovitelj modnega velikana umrl po padcu s 17. nadstropja

    Quentin Griffiths, soustanovitelj Asosa, je bil britanski državljan, vpleten v dve tekoči sodni zadevi, je navedla tajska policija.
    Quentin Griffiths je Asos soustanovil leta 2000 in ostal pomemben delničar tudi po odhodu iz podjetja pet let pozneje. V 17. nadstropju luksuznega hotela v tajski Pattayi je prebival kot dolgoročni gost. FOTO: Stringer Reuters
    Galerija
    Quentin Griffiths je Asos soustanovil leta 2000 in ostal pomemben delničar tudi po odhodu iz podjetja pet let pozneje. V 17. nadstropju luksuznega hotela v tajski Pattayi je prebival kot dolgoročni gost. FOTO: Stringer Reuters
    R. I.
    20. 2. 2026 | 13:31
    20. 2. 2026 | 13:40
    2:00
    A+A-

    Soustanovitelj spletnega modnega velikana Asos Quentin Griffiths je umrl po padcu s 17. nadstropja stolpnice v vzhodnem obalnem mestu Pattaya na Tajskem, poroča BBC. Padel je že 9. februarja, podatek o njegovi smrti so mediji objavili danes.

    Policijski preiskovalec je za BBC navedel, da je bil Griffiths, sicer 58-letni britanski državljan, v času smrti sam, njegova soba je bila zaklenjena od znotraj, prav tako ni bilo sledi vloma. Obdukcija ni razkrila dokazov o nasilnem dejanju.

    Ime Asos je prvotno pomenilo Kot videno na zaslonu (As seen on screen), saj je podjetje prodajalo modo, navdihnjeno s strani televizijskih in filmskih zvezd. Nekoč je bilo vredno več kot šest milijard funtov. Danes bi to bilo nekaj manj kot 6,9 milijard evrov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    Ime Asos je prvotno pomenilo Kot videno na zaslonu (As seen on screen), saj je podjetje prodajalo modo, navdihnjeno s strani televizijskih in filmskih zvezd. Nekoč je bilo vredno več kot šest milijard funtov. Danes bi to bilo nekaj manj kot 6,9 milijard evrov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

    Griffiths je Asos soustanovil leta 2000 in ostal pomemben delničar tudi po odhodu iz podjetja pet let pozneje. V 17. nadstropju luksuznega hotela v Pattayi je prebival kot dolgoročni gost.

    Sicer je bil vpleten v dve tekoči sodni zadevi, je še navedla policija. Ena izmed njih je bil po informacijah BBC spor po ločitvi z drugo ženo, Tajko, glede podjetja, ki sta ga vodila skupaj. Po njegovi smrti so v njegovem stanovanju odkrili dokumente, ki so se nanašali na ta spor.

    Griffiths je Asos v Londonu soustanovil z Nickom Robertsonom, Andrewom Reganom in Deborah Thorpe. Ime je prvotno pomenilo Kot videno na zaslonu (As Seen On Screen), saj je podjetje prodajalo modo, navdihnjeno s strani televizijskih in filmskih zvezd. Nekoč je bilo vredno več kot šest milijard funtov. Danes bi to bilo nekaj manj kot 6,9 milijard evrov.

    smrtVelika BritanijaTajskaAsosspletni trgovec

