Soustanovitelj modnega velikana umrl po padcu s 17. nadstropja

Soustanovitelj spletnega modnega velikana Asos Quentin Griffiths je umrl po padcu s 17. nadstropja stolpnice v vzhodnem obalnem mestu Pattaya na Tajskem, poroča BBC. Padel je že 9. februarja, podatek o njegovi smrti so mediji objavili danes.

Policijski preiskovalec je za BBC navedel, da je bil Griffiths, sicer 58-letni britanski državljan, v času smrti sam, njegova soba je bila zaklenjena od znotraj, prav tako ni bilo sledi vloma. Obdukcija ni razkrila dokazov o nasilnem dejanju.

Griffiths je Asos soustanovil leta 2000 in ostal pomemben delničar tudi po odhodu iz podjetja pet let pozneje. V 17. nadstropju luksuznega hotela v Pattayi je prebival kot dolgoročni gost.

Sicer je bil vpleten v dve tekoči sodni zadevi, je še navedla policija. Ena izmed njih je bil po informacijah BBC spor po ločitvi z drugo ženo, Tajko, glede podjetja, ki sta ga vodila skupaj. Po njegovi smrti so v njegovem stanovanju odkrili dokumente, ki so se nanašali na ta spor.

Griffiths je Asos v Londonu soustanovil z Nickom Robertsonom, Andrewom Reganom in Deborah Thorpe. Ime je prvotno pomenilo Kot videno na zaslonu (As Seen On Screen), saj je podjetje prodajalo modo, navdihnjeno s strani televizijskih in filmskih zvezd. Nekoč je bilo vredno več kot šest milijard funtov. Danes bi to bilo nekaj manj kot 6,9 milijard evrov.