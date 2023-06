Assange nevarno blizu izročitvi ZDA

Julian Assange, ustanovitelj Wikileaksa, ki je v priporu v Londonu od leta 2019, ko mu je tamkajšnje ekvadorsko veleposlaništvo, kamor se je zatekel, odvzelo zaščito za azil, je nevarno blizu izročitvi ZDA, so opozorili njegovi svojci. V razsodbi, ki jo je podpisal Jonathan Swift, sodnik britanskega višjega sodišča, so namreč v torek zavrnili vseh osem točk pritožbe proti izročitvi, ki jo je junija lani podpisala takratna britanska notranja ministrica Priti Patel.

Njegovi odvetniki in soproga Stella Assange so že napovedali, da bodo izkoristili še zadnjo možnost, ki jo predvideva sodni sistem v Združenem kraljestvu. Še enkrat se bodo pritožili na istem sodišču, pri čemer o primeru odločata dva druga sodnika, ki skličeta javno obravnavo.

»Ostajamo optimistični, da nam bo uspelo in Juliana ne bodo izročili Združenim državam, kjer mu ogrozijo obtožbe, zaradi katerih bi lahko v strogo varovanem zaporu preživel preostanek življenja samo zato, ker je objavil resnične informacije, ki so razkrile vojne zločine ameriške vlade,« je po poročanju britanskega Guardiana dejala Stella Assange. Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen zarote z nekdanjim vojakom Bradleyjem Manningom, zdaj Chelseo Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, in vohunstva. Obtožujejo ga tudi zločinov, ki da so spravili v smrtno nevarnost ljudi v Iraku, Iranu in Afganistanu, ki so pomagali ZDA.

Saga traja že trinajst let in načenja njegovo zdravje, opozarjajo sorodniki. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

V pritožbi je 51-letni Assange trdil, da je Priti Patel kot notranja ministrica sprejela napačno odločitev o odobritvi naloga za izročitev, saj je bila zahteva v nasprotju s pogodbo o izročitvi med ZDA in Združenim kraljestvom. Ta namreč določa, da se izročitev ne odobri, če je kaznivo dejanje, zaradi katerega jo zahtevajo, politično kaznivo dejanje. Kot vztraja Assangeeva odvetniška ekipa, je želja ZDA po sojenju politično motivirana. Avstralskemu žvižgaču ob strani stojijo tudi drugi družinski člani, njegov brat Gabriel Shipton je povedal, da so ti trenutki neuspeha zelo težki za brata. »Osredotočen je na naslednjo pritožbo, vendar mu ne gre dobro. Ta saga traja že 13 let, kar se odraža na njegovem telesu in mislih.«

Po omenjenem zadnjem koraku na britanskih sodiščih lahko Assange nadaljuje bitko na Evropskem sodišču za človekove pravice, ki je decembra lani potrdilo, da je prejelo prošnjo.