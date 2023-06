Astronavtka, ki je premikala meje

V nedeljo je minilo natanko štirideset let, odkar je Sally Ride kot prva ženska iz Združenih držav Amerike poletela v vesolje. 18. junija 1983 se je na vesoljskem plovilu Challenger odpravila na šestdnevno misijo in s tem dokončno demantirala trditve z začetkov ameriškega vesoljskega programa, češ da je vesoljski polet podvig, primeren samo za moške.

Sally Ride se je rodila leta 1951 v Kaliforniji. V mladosti je bila obetavna teniška igralka, blestela pa je tudi v šolskih klopeh. Na kalifornijski univerzi se je vpisala na predavanja o Shakespearju in kvantni mehaniki ter si prislužila najvišje ocene pri obeh predmetih. Bila je edina ženska v letniku, ki je diplomirala iz fizike. Čeprav je tedaj že vedela, da ne bo profesionalna teniška igralka, se ji je prav po zaslugi tenisa uspelo prepisati na Stanford, eno najprestižnejših univerz na svetu, kjer je nato magistrirala in doktorirala iz fizike.

Med pisanjem doktorata je v publikaciji The Stanford Daily zasledila članek, da Nasa ustvarja novo skupino astronavtov za program Space Shuttle in da namerava zaposliti tudi ženske. Čeprav je kozmonavtka Sovjetske zveze Valentina Tereškova poletela v vesolje že leta 1963, so njene stanovnske kolegice iz ZDA dotlej zaman čakale na to priložnost. Ko se je ponudila, jo je najbolje izkoristila prav Sally Ride.

V vesolje poletela je nato poletela še enkrat leta 1984, prav tako s Challengerjem, ki ga je dve leti kasneje ob izstrelitvi razneslo. Prva Američanka v vesolju je nato delovala v preiskovalni komisiji nesreče, isto žalostno dolžnost pa je prevzela tudi leta 2003, ko je med povratkom na Zemljo razpadel raketoplan Columbia.

O svojem zasebnem življenju ni veliko govorila. Med letoma 1982 in 1987 je bila poročena z Nasinim astronavtom Stevom Hawleyjem. Še preden sta se razšla, se je začela skrivaj sestajati z lezbijko Tam O'Shaughnessy, s katero sta se poznali še iz stanfordskih dni. Iz mimobežne afere je kmalu zrasla močna partnerska vez, ki jo je prekinila šele smrt Sally Ride leta 2012.

Tedanji ameriški predsednik Barack Obama je ob slovesu od legendarne astronavtke poudaril, da je bila narodna junakinja in močna vzornica, ki je navdušila več generacij deklet, da sežejo po zvezdah, upravitelj Nase Charles Bolden pa je izpostavil, da so ZDA izgubile voditeljico, raziskovalko in učiteljico.