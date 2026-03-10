Avstralija podelila vizume petim nogometašicam, odhod preostalih še ni znan

Avstralija je petimi nogometašicam iz Irana, ki so zaprosile za azil, odobrila humanitarne vizume in lahko ostanejo v državi, gostiteljici azijskega pokala za ženske. Kot je povedal notranji minister Tony Burke, so takšno odločitev sprejeli zaradi strahu, da se bodo po vrnitvi v domovino soočile s pregonom.

Članice iranske nogometne reprezentance namreč pred otvoritveno tekmo z Južno Korejo niso pele nacionalne himne, kar je vzbudilo ogorčenje v domovini, njihovo obnašanje so opisali kot vrhunec sramote in izdajo.

Po zadnji tekmi bi se morale vrniti v domovino, a se je pet igralk, vključno s kapetanko Zahro Ganbari, vendarle odločilo, da si poišče zatočišče v Avstraliji. Ponoči so pobegnile iz hotela, avstralska policija pa jih je premestila na varno lokacijo. Igralke so tudi razkrile svoja imena – poleg kapetanke so ostale še Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh in Mona Hamoudi –, pri čemer je Burke poudaril, da so jasno poudarile, da niso politične aktivistke: »So športnice, ki si želijo biti varne.«

Na naslednjih tekmah so že pele himno in tudi salutirale. FOTO: Dave Hunt/Reuters

»Tukaj so varne in tukaj bi se morale počutiti kot doma,« pa je po poročanju AFP dejal avstralski premier Anthony Albanese in poudaril, da je Avstralce ganila stiska teh pogumnih žensk.

Burke je povedal še, da je njihove vloge za humanitarni vizum podpisal že sinoči in da se je vlada več dni na skrivaj pogovarjala z igralkami in jim dala vedeti, da je pripravljena pomagati tudi drugim članicam ekipe, če bi zaprosile za pomoč.

Takoj po tekmi, ko niso pele himne, so se sicer vrstili pozivi Avstraliji, naj jim zagotovi zatočišče, pritiski so se stopnjevali zlasti po zadnji tekmi, ko so jih protestniki, med njimi predvsem člani iranske skupnosti v Avstraliji, poskušali prepričati, naj ostanejo.

Kot je razbrati iz fotografij, so se nekateri celo ulegli pred avtobus, da bi preprečili njihov odhod, zato je morala posredovati policija.

FOTO: Patrick Hamilton/AFP

Kot poroča BBC, je preostanek ekipe še v Avstraliji, za zdaj ni znano, ali se bodo vrnile v Iran in kdaj natančno. Šestindvajsetčlanska iranska delegacija je prispela nekaj dni pred začetkom ameriško-izraelskih zračnih napadov na Iran, v katerih je bil že prvi dan, 28. februarja, ubit vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei.

Prvo uvrstitev iranske ženske reprezentance na azijsko prvenstvo po letu 2002 so pozdravili aktivisti, ki zagovarjajo enakost spolov. Zlasti glede na zatiranje, ki ga iranski režim izvaja nad ženskami, kot je obvezno nošenje naglavne rute hidžab na javnih mestih.