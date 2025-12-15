Avstralskega junaka čaka dolgo okrevanje

Po nedeljskem napadu na plaži Bondi beach v bližini Sydneyja, v kateri je vključno z enim napadalcem umrlo 15 ljudi, 27 pa se jih zdravi v bolnišnicah, vso Avstralijo in svet zanima usoda Ahmeda El-Ahmeda, ki je preprečil še veliko hujšo tragedijo, pri tem pa je bil ranjen tudi sam. Napadalca, oče in sin, povezana z Islamsko državo, sta smrt na plaži Bondi sejala med praznovanjem hanuke, judovskega praznika luči, med njunimi žrtvami pa je večina judov, tudi desetletna deklica in najmanj dva rabina.

Enega od napadalcev je z golimi rokami razorožil mimoidoči, 43-letni lastnik trgovine sirskega rodu Ahmed El-Ahmed, ki se je vrgel na napadalca in mu izpulil orožje iz rok. Pri tem je bil dvakrat ustreljen tudi sam, v ponedeljek so ga operirali in zdaj okreva v bolnišnici. Junakov bratranec Mustafa Al-Asad je avstralskim novinarjem razkril, da je bil Ahmed ustreljen v dlan in levo ramo, bratrancu pa je po junaškem posredovanju povedal: »Bog mi je dal pogum, da sem skočil na strelca.« Kot je Mustafa Al-Asad razmišljal za BBC Arabic, njegov pogumni sorodnik »ni mislil na smrt, medtem ko je gledal, kako naboji letijo po zraku«.

Njegova rehabilitacija bo predvidoma trajala pol leta, očeta dveh deklic pa je v ponedeljek v bolnišnici obiskal tudi premier Novega Južnega Walesa Chris Minns. »Ahmed je pravi junak. Sinoči je s svojim neverjetnim pogumom nedvomno rešil nešteto življenj. Veliko je tvegal, ko je razorožil terorista,« je povedal Minns.

Njegovi sodržavljani medtem zbirajo sredstva za pogumnega Ahmeda. V sklad zanj se je doslej steklo že skoraj milijon ameriških dolarjev.

Ljudje, ki so se znašli na plaži Bondi, so imeli še eno srečo v nesreči. V bližini se je na božični zabavi mudila skupina reševalcev in surferjev, ki so imeli pri sebi komplete prve pomoči in so prvi pomagali ranjencem.