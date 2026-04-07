    Avstralski narodni heroj obtožen vojnih zločinov

    Nekdanji pripadnik avstralskih specialnih enot, ki je veljal za narodnega junaka, se sooča z najtežjimi obtožbami – vojnih zločinov v Afganistanu.
    Ben Roberts-Smith naj bi sodeloval pri vsaj štirih umorih, sodba pa je bila potrjena tudi v pritožbenem postopku, in sicer da je dvakrat odredil ustrelitev neoboroženih moških, da bi s »krvavim krstom« kalil novince, sovojake, in da je bil vpleten v smrt vklenjenega kmeta, ki ga je brcnil s pečine, ter ujetega talibanskega borca, katerega protetično nogo so si vojaki vzeli kot trofejo in jo kasneje uporabili kot posodo za pitje. FOTO: Saeed Khan/AFP
    Ben Roberts-Smith naj bi sodeloval pri vsaj štirih umorih, sodba pa je bila potrjena tudi v pritožbenem postopku, in sicer da je dvakrat odredil ustrelitev neoboroženih moških, da bi s »krvavim krstom« kalil novince, sovojake, in da je bil vpleten v smrt vklenjenega kmeta, ki ga je brcnil s pečine, ter ujetega talibanskega borca, katerega protetično nogo so si vojaki vzeli kot trofejo in jo kasneje uporabili kot posodo za pitje. FOTO: Saeed Khan/AFP
    7. 4. 2026 | 14:55
    Nekdanjega pripadnika elitnih avstralskih enot, 47-letnega Bena Roberts-Smitha so v torek aretirali na letališču v Sydneyju, oblasti pa ga obtožujejo vpletenosti v več umorov neoboroženih oseb v Afganistanu med letoma 2009 in 2012. Noč je preživel v priporu.

    Roberts-Smith je bil dolga leta ena najbolj prepoznavnih osebnosti avstralskih oboroženih sil. Kot pripadnik posebnega polka SAS (Special Air Service Regiment) je prejel Viktorijin križ – najvišje vojaško odlikovanje v Avstraliji – za izjemno pogumno dejanje med bojem proti talibskim silam.

    Avstralski vojni spominski muzej je že napovedal ponovno presojo razstave, posvečene Roberts-Smithu – kar dodatno simbolizira njegov padec od nacionalnega simbola do obtoženca v enem najodmevnejših primerov v sodobni avstralski zgodovini.

    Po uradnih navedbah je med operacijo sam premagal več napadalcev, ki so ogrožali njegov vod. Njegova zgodba je postala simbol vojaškega junaštva, pogosto predstavljena v medijih in na javnih dogodkih.

    A njegova podoba se je začela rušiti leta 2018, ko so avstralski mediji, sploh časopis Nine, objavili prve obtožbe o njegovih domnevnih zločinih v Afganistanu. V prizadevanju, da bi očistil svoje ime, se je lotil odmevne pravne bitke, ki je trajala sedem let, stala milijone dolarjev in so jo nekateri poimenovali avstralski »proces stoletja«.

    Sodnik zveznega sodišča je na podlagi tehtanja verjetnosti ugotovil, da je Roberts-Smith sodeloval pri vsaj štirih umorih, sodba pa je bila potrjena tudi v pritožbenem postopku, in sicer je dvakrat odredil ustrelitev neoboroženih moških, da bi s »krvavim krstom« kalil novince, sovojake, in da je bil vpleten v smrt vklenjenega kmeta, ki ga je brcnil s pečine, ter ujetega talibanskega borca, katerega protetično nogo so si vojaki vzeli kot trofejo in jo kasneje uporabili kot posodo za pitje.

    Avstralski pripadnik SAS  Benjamin Roberts-Smith leta 2011, ko je bil po najvišjem državnem odlikovanju, Viktorijinim križem za pogum, povabljen na sprejem pri britanski kraljici Elizabeti II. FOTO: Lewis Whyld/AFP
    Avstralski pripadnik SAS  Benjamin Roberts-Smith leta 2011, ko je bil po najvišjem državnem odlikovanju, Viktorijinim križem za pogum, povabljen na sprejem pri britanski kraljici Elizabeti II. FOTO: Lewis Whyld/AFP

    Čeprav ta sodba ni kazenska obsodba, je močno vplivala na javno percepcijo in tlakovala pot kazenskemu pregonu.

    Primer Roberts-Smitha je tesno povezan s širšo preiskavo ravnanja avstralskih sil v Afganistanu. Leta 2020 je t. i. Breretonovo poročilo razkrilo »verodostojne dokaze«, da so elitni avstralski vojaki nezakonito ubili najmanj 39 ljudi. Kljub obsežnosti ugotovitev je bil do zdaj obtožen le en posameznik, kar kaže na izjemno zahtevnost takšnih primerov, saj preiskovalci nimajo dostopa do krajev zločinov, fizičnih dokazov ali prič na terenu.

    Roberts-Smith vse očitke odločno zanika, pred tem je obtožbe označil za »zlonamerne« in »skrajno nepoštene«.

    Avstralski premier Anthony Albanese se je komentarjem izognil in poudaril, da mora pravosodni proces potekati brez političnega vpliva.

    Primer ima širši pomen za avstralsko družbo, saj odpira vprašanja odgovornosti vojske in transparentnosti, po drugi strani pa postavlja pod drobnogled ravnotežje med priznavanjem vojaškega junaštva in preiskovanjem morebitnih zlorab.

     

